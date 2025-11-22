Aktuelle Seite: Home > Sport > 6:2-Sieg der Bayern gegen Freiburg – BVB nur Remis gegen VfB
Mann des Bayern-Spiels war Miachel Olise

6:2-Sieg der Bayern gegen Freiburg – BVB nur Remis gegen VfB

Samstag, 22. November 2025 | 17:43 Uhr
Mann des Bayern-Spiels war Miachel Olise
APA/APA/dpa/Sven Hoppe
Schriftgröße

Von: apa

Der FC Bayern München bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ließ sich am Samstag im Heimspiel der 11. Runde auch von einem 0:2-Rückstand gegen den SC Freiburg nicht aus der Ruhe bringen und siegte noch klar 6:2. Die Tabellenführung ist damit weiter ungefährdet. Verfolger Borussia Dortmund kam gegen den VfB Stuttgart nur zu einem 3:3, Bayer Leverkusen verlängerte mit einem 3:1 in Wolfsburg die Misere des VfL.

Die Bayern, bei denen ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zur Pause eingewechselt wurde, gerieten früh in Rückstand und lagen nach Treffern der Breisgauer durch Yuito Suzuki und Johan Manzambi nach 17 Minuten 0:2 hinten. Eine Galavorstellung von Michael Olise, der zwei Tore erzielte und drei weitere vorbereitete, ebnete aber den Weg zum Sieg. Neben dem Franzosen schlugen auch Bayern-Talent Lennart Karl, Dayot Upamecano, Harry Kane mit seinem 14. Saisontor und Nicolas Jackson gnadenlos zu. Beim SC wurde Philipp Lienhart in der Schlussphase eingewechselt. Für die Bayern geht es nun am Mittwoch nach London zum Spitzenspiel der Champions League zu Arsenal.

Dortmund verspielte 2:0-Führung

In Dortmund sah es zunächst nach einem souveränen Sieg der Gastgeber aus. Emre Can via Foulelfmeter (34.) und Maximilian Beier (41.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Nach Seitenwechsel traf jedoch Deniz Undav für die Gäste aus Stuttgart doppelt (47., 71.), bevor der Ex-Salzburger Karim Adeyemi mit dem 3:2 die Dortmunder Fans spät jubeln ließ (89.). Das letzte Wort hatte allerdings erneut Undav nur zwei Minuten später. Marcel Sabitzer sah das Spektakel von der Ersatzbank aus, der BVB fiel in der Tabelle aufgrund des Punktverlustes hinter Leverkusen zurück.

Denn die Werkself machte bei Wolfsburg (Patrick Wimmer in der Startelf) schon durch eine 3:0-Pausenführung alles klar. Den Gastgebern gelang nur mehr Ergebniskosmetik. Es war die achte Niederlage in den letzten neun Pflichtspielen für den VfL, der vor einer Verpflichtung von Hoffenheims steirischem Sportgeschäftsführer Andreas Schicker stehen soll. Weiter aufwärts geht es hingegen bei Borussia Mönchengladbach, das beim 3:0-Sieg in Heidenheim (mit Mathias Honsak) den dritten Ligasieg in Serie feierte. Bei den Gladbachern wurde Kevin Stöger im Finish eingewechselt. Augsburg schlug den Hamburger SV 1:0.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
55
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
48
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
Kommentare
22
Experte prognostiziert Ende für Putins Staat
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
19
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
19
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 