Aktuelle Seite: Home > Sport > Ab 2026 European Cup of Nations im Eishockey mit Österreich
ÖEHV-Team von Bader ab kommender Saison im Nations Cup

Ab 2026 European Cup of Nations im Eishockey mit Österreich

Samstag, 04. Oktober 2025 | 12:56 Uhr
ÖEHV-Team von Bader ab kommender Saison im Nations Cup
APA/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXPA/REINHARD EISENBAUER
Schriftgröße

Von: apa

Der Internationale Eishockey Verband IIHF richtet zusätzlich zu den jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften ab der Saison 2026/27 den European Cup of Nations aus. Unter den 18 Teilnehmerländern ist auch Österreich. Weitere aktuelle A-Nationen wie Deutschland, die Slowakei, Norwegen, Dänemark, Slowenien und Italien treten ebenfalls an. Das Turnier wird in den üblichen Länderspielpausen im November, Dezember und Februar in Dreier- und Vierergruppen gespielt.

“Das ist ein großer Schritt für den europäischen Eishockeysport”, sagte IIHF-Präsident Luc Tardif. Mit dem neuen Format komme man der jahrelangen Forderung der Mitgliedsverbände nach einem bedeutungsvollen und nachhaltigen Rahmen für die Länderspielpausen nach.

ÖEHV-Teamchef und -Sportdirektor Roger Bader befürwortet das neue Format. “Der European Cup of Nations ist definitiv ein spannendes Projekt, dem wir mit Vorfreude entgegenblicken. Aktuell sind dazu noch einige Fragen offen, die hoffentlich zeitnah geklärt werden”, sagte Bader. In der heurigen Saison blicke man vorerst auf den Deutschland Cup im November. “Sollte es bei Duellen mit unseren Nachbarn künftig um Punkte gehen, erzeugt das mit Sicherheit zusätzliche Spannung.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
94
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
50
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 