Abendspektakel im Drusus-Stadion: Der FCS empfängt Reggina

Bozen – Dank des sechsten Tabellenplatzes am Ende der regulären Saison hat sich der FC Südtirol in seiner allerersten Serie B-Meisterschaft für die Playoffs qualifiziert. In der ersten Runde der Aufstiegsspiele treffen die Weißroten auf den Tabellensiebten Reggina. Das Match im Bozner Drusus-Stadion wurde für Freitag, den 26. Mai um 20.30 Uhr angesetzt.

In der ersten Runde der Playoffs stehen sich der FC Südtirol (6.) und Reggina (7.) sowie Cagliari (5.) und Venedig (8.) gegenüber. Die Sieger dieser Paarungen treffen im Halbfinale entsprechend auf Bari (3.) und Parma (4.). Der Gewinner des Endspiels (Hin- und Rückspiel) wird Frosinone (1.) und Genoa (2.) in die Serie A folgen.

Die erste Runde der Playoffs wird in einem einzigen Match ausgetragen. Endet dieses mit einem Unentschieden, geht die Begegnung in die Verlängerung. Sollte nach 120 Minuten noch kein Sieger feststehen, steigt das Team mit der besseren Platzierung in der Meisterschaft ins Halbfinale auf. Im Falle eines Gleichstands nach 120 Minuten sind keine Elfmeter vorgesehen.

Was die Personalsituation betrifft, muss Pierpaolo Bisoli gegen Reggina auf die verletzten Simone Davi (Adduktorenverletzung), Alessandro Celli (Achillessehnenentzündung) und Andrea Schiavone (Oberschenkelverletzung) verzichten.

Der Gegner

Reggina hat in der regulären Saison 55 Zähler eingefahren, wurde jedoch aufgrund von außerfußballerischen Geschehnissen mit einem Abzug von fünf Punkten bestraft. Nichtsdestotrotz haben sich die Kalabresen für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Vor dem letzten Spieltag lag Reggina noch auf Rang zehn und somit außerhalb der Playoff-Ränge. Der Last-Minute-Sieg gegen Ascoli – Canotto traf in der 94. Minute zum 1:0 – sicherte den „Amaranto“ jedoch einen Platz in den „Top acht“. Beim Playoff-Spiel gegen den FCS muss Inzaghi ohne den gesperrten Star-Angreifer Jeremy Menez auskommen.

Im vergangenen Sommer engagierte Reggina Weltmeister und Champions League-Sieger Filippo Inzaghi als neuen Cheftrainer. „Superpippo“ begann seine Laufbahn an der Seitenlinie beim AC Mailand, ehe er anschließend bei Venedig, Bologna, Benevento und Brescia unter Vertrag stand. Als Trainer durfte Inzaghi einen Lega Pro- (Venedig) sowie einen Serie B-Meistertitel (Benevento) feiern.

Die Bilanz

In der diesjährigen Serie B kam es zu den ersten beiden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Südtirol und Reggina. Das Hinspiel in Reggio Calabria am 3. Spieltag endete mit einem 4:0 für die Hausherren (Fabbian, Majer, Pierozzi und Lombardi die Torschützen). Das Rückrundenmatch im Bozner Drusus-Stadion gewannen die Südtiroler mit 2:1. Für den FCS traf zwei Mal Raphael Odogwu, für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte der ehemalige PSG- und Milan-Angreifer Jeremy Menez.

Alte Bekannte

Mit Marco Curto hat der FC Südtirol einen ehemaligen Reggina-Spieler in den eigenen Reihen. Der 24jährige Verteidiger stand in der Rückrunde 2018/19 bei den Kalabresen unter Vertrag. Für die Weißroten kommt es hingegen zu einem Wiedersehen mit Luigi Canotto. Der 28jährige Flügelspieler trug in der Hinrunde 2014/15 das Trikot des FC Südtirol.

Der Schiedsrichter

Das Match im Drusus-Stadion zwischen dem FC Südtirol und Reggina wird von Herrn Antonio Rapuano aus der Sektion Rimini geleitet. Zur Seite stehen im die Assistenten Pasquale Capaldo (Neapel) und Domenico Palermo (Bari) sowie der 4. Offizielle Alessandro Prontera (Bologna). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Antonio Di Martino (Var; Giulianova) und Rosario Abisso (Palermo).

Wie auch die Matches der „Regular Season“ werden die Playoff-Begegnungen auf Sky Sport, Dazn und Helbiz Live (Abonnement erforderlich) übertragen. Die Aufstiegsspiele werden nicht im Free-TV ausgestrahlt.

PLAYOFF-PROGRAMM (Anstoß jeweils um 20.30 Uhr)

Erste Runde (ein einziges Match)

Freitag, 26. Mai: FC Südtirol (6.) v Reggina (7.)

Samstag, 27. Mai: Cagliari (5.) v Venedig (8.)

Halbfinale (Hin- und Rückspiel)

Montag, 29. Mai: FC Südtirol/Reggina v Bari (3.)

Dienstag, 30. Mai: Cagliari/Venedig v Parma (4.)

Freitag, 2. Juni: Bari (3.) v FC Südtirol/Reggina

Samstag, 3. Juni: Parma (4.) v Cagliari/Venedig

Finale

Hinspiel: Donnerstag, 8. Juni

Rückspiel: Sonntag, 11. Juni (Das in der Meisterschaft besser platzierte Team bestrietet das Rückspiel im eigenen Stadion.)

Playoff-Reglement

Im Halbfinale und im Endspiel werden zwei Begegnung ausgetragen. Die in der Meisterschaft besser platzierte Mannschaft bestreitet das Rückspiel jeweils vor heimischer Kulisse. Schießen die beiden Teams in 180 Minuten dieselbe Anzahl an Toren, steigt die Mannschaft mit der besseren Meisterschaftsplatzierung ins Finale bzw. in die Serie A auf. Verlängerung und Elfmeterschießen sind nur dann vorgesehen, wenn die beiden gegeneinander antretenden Teams in der Meisterschaft dieselbe Anzahl an Punkten eingefahren haben.