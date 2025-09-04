Aktuelle Seite: Home > Sport > Abschiedsstimmung um Messi gegen Venezuela
Messis Adiós in Buenos Aires

Abschiedsstimmung um Messi gegen Venezuela

Donnerstag, 04. September 2025 | 12:25 Uhr
Messis Adiós in Buenos Aires
APA/APA/AFP/JUAN MABROMATA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Wenn Argentiniens Fußballteam am Donnerstagabend (Ortszeit) im Estadio Monumental in Buenos Aires auf Venezuela trifft, blickt alles auf Superstar Lionel Messi. Der 38-Jährige steht vor seinem vermutlich letzten WM-Qualifikationsauftritt auf heimischem Boden. Während die “Albiceleste” nach 16 Spielen bereits fix für die WM 2026 qualifiziert ist, geht es für die Gäste um die Chance auf die erste Endrunden-Teilnahme der Verbandsgeschichte.

“Es wird etwas ganz Besonderes für mich sein, denn es wird mein letztes Qualifikationsspiel sein. Ich weiß nicht, ob es danach noch Freundschaftsspiele oder weitere Spiele geben wird”, sagte der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner vergangene Woche. Zwischen 2005 und 2025 erzielte Messi in 193 Länderspielen 112 Tore, was ihn zum argentinischen Rekordtorschützen und Rekordspieler macht. Zudem führte er das Team zum Copa-América-Titel 2021 und 2024 sowie zum WM-Triumph 2022.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
124
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
93
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
62
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
43
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
30
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 