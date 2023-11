Absolutes Spitzenspiel zwischen Sterzing und Zell am See

Bozen – In der Alps Hockey League steht am Donnerstag das absolute Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Wipptal Broncos Weihenstephan und Spitzenreiter Zell am See am Programm. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Mit den Rittner Buam SkyAlps und HDD SIJ Acroni Jesenice sind am Donnerstag unter anderem auch der Tabellendritte und Vierte im Einsatz. Im einzigen Freitagsspiel trifft der EHC Lustenau auf den HK RST Pellet Celje. Für Vizemeister S.G. Cortina Hafro geht es von Freitag bis Sonntag im Continental Cup zur Sache. In der dritten Runde bekommen es die Italiener als Gastgeber mit mit den Herning Blue Fox (DEN), GKS Katowice (POL) und Ferencvárosi TC (HUN) zu tun. Die Top-2 steigen in die nächste Runde auf.

Alps Hockey League | 16.11.2023

Do, 16.11.2023, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Rittner Buam SkyAlps

Referees: KUMMER, WIDMANN, Klemm, Telesklav. | >> valcome.tv <<

Erstmals in dieser Saison stehen sich das EC-KAC Future Team und die Rittner Buam SkyAlps gegenüber. Die Vorzeichen für dieses Duell sind eindeutig. Die Gäste aus Südtirol gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Mit fünf Siegen in Folge haben sie die aktuell längste Siegesserie inne. Das Future Team wiederum konnte keines der vergangenen acht Spiele gewinnen. Der letzte Erfolg des Tabellenschlusslichts war am 7. Oktober gegen Kitzbühel. Ritten, dass bislang fünf seiner acht Auswärtsspiele gewinnen konnte, liegt auf dem dritten Tabellenplatz, mit lediglich zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Zell am See.

Do, 16.11.2023, 20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: FAJDIGA, LESNIAK, Brondi, Pace. | >> valcome.tv <<

Die Hockey Unterland Cavaliers rutschten, durch den Auswärtssieg der Red Bull Hockey Juniors in Cortina, in der Tabelle aus den Top-6. Als Siebenter haben sie aber nur zwei Punkte Rückstand auf einen Platz in der Master Round. Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel ist Zehnter und hat vier Zähler Rückstand auf Platz sechs. In den vergangenen Partien mussten beide Teams regelmäßig in die Overtime. Unterland konnte zwei der vergangenen drei Spiele nach Overtime gewinnen. Kitzbühel unterlag zunächst Zell am See nach Shootout, konnte im darauffolgenden Spiel aber Jesenice mit 1:0 nach Verlängerung bezwingen. Für KEC-Schlussmann Luca Egger war es das erste Shutout in der Alps Hockey League. Insgesamt konnte er bislang 91 Prozent aller Schüsse auf sein Tor parieren. Bei Unterland hält Torwart Simone Peiti bei einer Fangquote von 89,7 Prozent. Im ersten Saisonduell standen beide Torhüter aber nicht zwischen den Pfosten. Am Ende setzte sich Kitzbühel mit 4:3/SO durch. Es war der erste Sieg der Adler gegen Unterland im dritten AHL-Duell.

Do, 16.11.2023, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären

Referees: PIRAS, VIRTA, Cristeli, Formaioni. | >> valcome.tv <<

Im absoluten Spitzenspiel trifft am Donnerstag der Tabellenzweite Wipptal Broncos Weihenstephan auf Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte. Somit kann Sterzing mit einem vollen Erfolg an die Tabellenspitze klettern. In dieser Saison wird es das erste Aufeinadertreffen sein. In der vergangenen Spielzeit entschieden die Eisbären drei von vier Begegnungen für sich. Vor der Länderspielpause unterlag der EKZ zu Hause Gröden mit 2:3 nach Verlängerung. Davor feierten sie sechs Siege aus sieben Spielen. Die Broncos gewannen die letzten beiden Partien vor dem Break. Unter anderem feierten sie einen beeindruckenden 6:1-Heimsieg gegen Jesenice. Mit 66 erzielten Treffern und lediglich 35 Gegentoren stellen die Gäste aus Pinzgau sowohl die beste Offenive als auch Defensive der Alps Hockey League. Mit einer Fangquote von 93 Prozent hat Max Zimmermann das beste Save Percentage der Liga. Zudem ist Tomi Wilenius mit 31 Punkten Topscorer der AHL.

Do, 16.11.2023, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: LEGA, SORAPERRA, Cusin, Vignolo. | >> valcome.tv <<

Titelverteidiger HDD SIJ Acroni Jesenice kam vor dem International Break ins Straucheln, verlor die letzten beiden Spiele allesamt und rutschte in der Tabelle auf Platz vier ab. Der Rückstand der Slowenen auf Spitzenreiter Zell am See beträgt aber nur vier Punkte. Der HC Gherdeina valgardena.it wiederum liegt zwar weiterhin nur auf Tabellenplatz 15, hat aber vor der Länderspielpause sowohl in Zell am See als auch zu Hause gegen Fassa nach Overtime respektive Shootout gewonnen. Mit dreizehn Punkten haben sie aber bereits zwölf Zähler Rückstand auf Platz sechs. Mit Jesenice bekommt es die Furie in dieser Saison erstmals zu tun. In der vergangenen Kampagne feierten beide Teams jeweils einen Auswärtssieg.

Do, 16.11.2023, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – HC Meran/o Pircher

Referees: BENVEGNU, EGGER, Fecchio, Grisenti. | >> valcome.tv <<

Mit einem Sieg gingen der SHC Fassa Falcons und der HC Meran/o Pircher in die Länderspielpause. Der 4:3/OT-Erfolg von Fassa gegen Unterland war zugleich der erste Sieg der Italiener nach zuvor sechs Niederlagen am Stück. In der Tabelle liegen die Falken mit 14 Punkten auf Platz 14. Meran ist Zwölfter und hat 18 Punkte inne. Die Adler beendeten beim 4:1-Auswärtssieg in Celje eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie. Im ersten Saisonduell setzte sich Meran mit 5:4 nach Shootout durch. Daniel Gellon verwandelte den entscheidenden Penalty. Für den HCM war es der vierte Sieg über FAS im fünften AHL-Duell.

Alps Hockey League | 17.11.2023

Fr, 17.11.2023, 19:30 Uhr: EHC Lustenau – HK RST Pellet Celje

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Abeltino, Jäger. | >> valcome.tv <<

Im einzigen Freitagsspiel stehen sich der EHC Lustenau und der HK RST Pellet Celje gegenüber. Die Gäste aus Slowenien sind nur 24 Stunden später erneut in Vorarlberg, beim EC Bregenzerwald, im Einsatz. Lustenau bestreitet sein zweites Spiel an diesem Wochenede am Sonntag zu Hause gegen die Red Bull Hockey Juniors. Mit dem Tabellendreizehnten Celje bekam es der Tabellenneunte aus Lustenau in dieser bereits am 30. September zu tun. Damals setzte sich der Liganeuling aus Slowenien mit 4:3 durch und feierte gleichzeitig den ersten Sieg in der Alps Hockey League. Ein ganz wichtiger Moment, wie HKC-Kapitän Jure Sotlar im Interview bestätigte. Vor der Länderspielpause kassierten die Gäste zwei Niederlagen am Stück. Lustenau gewann drei der vergangenen vier Begegnungen.

Cortina ist in der dritten Runde des Continental Cup im Einsatz

Vizemeister S.G. Cortina Hafro spielt von Freitag bis Sonntag in der dritten Runde des Continental Cup. Als Gastgeber bekommen sie es mit den Herning Blue Fox (DEN), GKS Katowice (POL) und Ferencvárosi TC (HUN) zu tun. Die Top-2 steigen in die nächste Runde auf.

Alle Spiele von Cortina im Überblick:

Fr, 17.11.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Herning Blue Fox

Sa, 18.11.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – GKS Katowice

So, 19.11.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – Ferencvárosi TC