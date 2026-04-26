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Affengruber bleibt mit Elche erfolgreich

Affengruber macht mit Elche Schritt zum Klassenerhalt

Sonntag, 26. April 2026 | 18:28 Uhr
Affengruber bleibt mit Elche erfolgreich
APA/APA/AFP/JOSE JORDAN
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Von: apa

David Affengruber hat mit Elche den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in Spaniens Liga gemacht. Der Aufsteiger holte am Sonntag dank zwei Toren in der Anfangsviertelstunde bei Real Oviedo einen 2:1-Auswärtssieg. Affengruber spielte in der Innenverteidigung wieder durch. Elche hat als Tabellen-13. nun vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach dem 3:2 gegen Atletico Madrid in der Vorwoche war es der zweite Sieg in Folge für den Club aus der Region Valencia.

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David Affengruber hat mit Elche den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in Spaniens Liga gemacht. Der Aufsteiger holte am Sonntag dank zwei Toren in der Anfangsviertelstunde bei Real Oviedo einen 2:1-Auswärtssieg. Affengruber spielte in der Innenverteidigung wieder durch. Elche hat als Tabellen-13. nun vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Nach dem 3:2 gegen Atletico Madrid in der Vorwoche war es der zweite Sieg in Folge für den Club aus der Region Valencia.

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