Affengruber verliert mit Elche bei Meister Barcelona 1:3
Affengruber verliert gegen Barcelonas Superstars

Affengruber verliert mit Elche bei Meister Barcelona 1:3

Sonntag, 02. November 2025 | 20:59 Uhr
Affengruber verliert gegen Barcelonas Superstars
APA/APA/AFP/MANAURE QUINTERO


Von: apa

David Affengruber hat mit Elche CF beim Gastspiel in Barcelona einen unglücklichen Abend erlebt. Der Aufsteiger verlor am Sonntag beim amtierenden spanischen Fußball-Meister 1:3 (1:2) und musste nach dem starken Saisonstart die dritte Niederlage in den vergangenen vier Ligaspielen einstecken. Abwehrchef Affengruber leitete in der neunten Minute das frühe 0:1 durch Superstar Lamine Yamal mit einem Fehlpass ein.

Nur Augenblicke später erhöhte Ferran Torres auf 2:0 (11.). Elche trat im Olympiastadion von Barcelona trotz der frühen Rückschläge mutig auf und verkürzte noch vor der Pause durch Rafa Mir (42.). Nach Seitenwechsel fehlten bei einem Schlenzer des spanischen Angreifers an die Latte nur Zentimeter zum Ausgleich. Barca zeigte sich an diesem Abend effizienter. Marcus Rashford zimmerte den Ball von der Strafraumgrenze ins Tor (61.). Elche steckte nicht auf, abermals verhinderte Aluminium einen Treffer von Mir, der nochmals für Spannung gesorgt hätte.

Der Motor des Aufsteigers gerät nach dem starken Saisonstart ein wenig ins Stocken. Aus den jüngsten vier Runden holten Affengruber und Co. nur einen Punkt. Aus den sieben Ligapartien davor hatten 13 Zähler herausgeschaut. Barcelona liegt nach dem achten Saisonsieg weiter fünf Punkte hinter Tabellenführer Real.

