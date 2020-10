AHL-Auftakt am Samstag

Bozen – Am Samstag startet die Alps Hockey League in ihre fünfte Spielzeit – und geht zunächst mit Return-2-Play-Spielen in eine besondere Saison. Keine Grenzbeschränkungen zwischen den Mitgliedsländern Italien, Österreich und Slowenien ermöglichen den geplanten Auftakt, der von allen Teams herbeigesehnt wird. Die Mannschaft von Migross Supermercati Asiago Hockey befindet sich aufgrund von positiven Covid-19-Fällen aktuell in Quarantäne und kann zum Saisonstart nicht spielen.

Als ländervereinende Eishockey-Liga stand auch die Alps Hockey League in den vergangenen Wochen und Monaten vor herausfordernden Zeiten, um einen geordnete und fairen Liga-Betrieb – unter Einbeziehung sämtlicher länderspezifischer Covid-19-bedingter Richtlinien – für die anstehende Saison 20/21 zu ermöglichen. „Die Vereine haben in jeder Phase ihren Willen zu spielen klar kommuniziert. Wir haben dieses Ansuchen sehr ernst genommen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um eine Saison 20/21 möglich zu machen“, berichtet Matjaz Rakovec, Präsident der Alps Hockey League. Die Verantwortlichen der Teams waren mit den regionalen Behörden in ständigem Austausch, verarbeiteten Vorgaben und Einschränkungen in deren individuelle Return-2-Play-Konzepte. „Den Vereinen und ihren Verantwortlichen gebührt großes Lob: Sie haben in diesen ungewissen Zeiten großes Engagement bewiesen, um eine Saison an 16 Standorten möglich zu machen“, bedankt sich Rakovec bei den Teilnehmern.

Die besondere Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie machte es notwendig die bestehenden Regeln für den Spielbetrieb der Alps Hockey League zu ergänzen und zu erweitern. Aus diesem Grund wurde von der Liga-Organisation im Auftrag vom Board of Governors mit dem „Appendix COVID-19“ ein Anhang für das Gamebook entwickelt. Dieser deckt alle Eventualitäten in Zusammenhang mit Covid-19 ab und kann auf www.gamebook.at in der offiziellen Ligasprache Englisch eingesehen werden.

Asiago Spiele Covid-19-bedingt verschoben

Die Mannschaft von Migross Supermercati Asiago Hockey befindet sich aktuell wegen positiver Covid-19-Fälle gemäß der Behördenvorgaben und des Sicherheitskonzeptes der Liga bzw. des Vereins in Quarantäne. Die bis inklusive 17. Oktober angesetzten Return-2-Play-Spiele der Italiener mussten daraufhin verschoben werden. Die Ersatztermine können erst zu einem späteren Zeitplan bekanntgegeben werden. Aufgrund der Dichte des Spielplans werden die Duelle in dieser Phase mit Fassa, Gröden und Cortina nur in einem Spiel ausgetragen. Die Punktevergabe erfolgt nach dem klassischen Schema.

Alle Spiele im Live-Stream

In der Saison 2020/21 der Alps Hockey League werden alle Spiele via Live-Stream gezeigt. Sämtliche Informationen zu den Streams werden via Presseaussendung und auf der Social-Media-Outlets der Liga kommuniziert und sind auch im Spielplan einsehbar.

Eine gesonderte Vorschau auf den ersten Spieltag der Alps Hockey League folgt am Freitag. Aktuell finden Sie auf den Liga-Kanälen eine Interview-Serie mit Spielern, Trainern und Funktionären der teilnehmenden Vereine.