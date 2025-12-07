Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Cortina bezwingt Gröden in der Verlängerung
HC Gherdeina unterliegt knapp mit 3:4 nach Verlängerung

AHL: Cortina bezwingt Gröden in der Verlängerung

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 21:53 Uhr
SGC
Giorgia Costantini
Schriftgröße

Von: ka

Cortina d’Ampezzo – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League setzte sich der Hafro Cortina Hockey mit 4:3 nach Verlängerung gegen den HC Gherdeina durch. Die Gäste holten im dritten Drittel einen Zwei-Tore-Rückstand auf, doch Oskari Kalajanniska sorgte mit einem Treffer in Überzahl in der Verlängerung doch noch für den Heimsieg.

Nicht einmal 24 Stunden nach dem Heimerfolg über den EC Bregenzerwald war Gröden erneut im Einsatz – dieses Mal auswärts in Cortina. Die „Furie” erwischten den besseren Start und hatten im ersten Drittel mehr vom Spiel, den einzigen Treffer erzielten jedoch die Hausherren durch Alverà. Früh im zweiten Drittel erhöhte Kris Pietroniro in doppelter Überzahl auf 2:0, doch Gröden verkürzte im Verlauf des Drittels. Cortina stellte jedoch schnell den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel brachte Moncada die Gäste wieder heran und in der 57. Minute gelang Guimond sogar der Ausgleich. In der Verlängerung kassierte ausgerechnet der Torschütze eine Strafe – und Kalajanniska besiegelte mit einem Onetimer den Heimsieg. Damit gelang Cortina die Revanche für die deutliche Niederlage im ersten Saisonduell.

Giorgia Costantini

Alps Hockey League: So, 07.12.2025:

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it 4:3 OT (1:0, 2:1, 0:2)

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Cusin, Grisenti
Goals SGC: Alvera (7.), K. Pietroniro (21./PP2), Panciera (38.), Kalajanniska (62./PP)
Goals GHE: Kasslatter (36.), Moncada (43.), Guimond (57.)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
53
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
39
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
36
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 