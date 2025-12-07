AHL: Cortina bezwingt Gröden in der Verlängerung

Von: ka

Cortina d’Ampezzo – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League setzte sich der Hafro Cortina Hockey mit 4:3 nach Verlängerung gegen den HC Gherdeina durch. Die Gäste holten im dritten Drittel einen Zwei-Tore-Rückstand auf, doch Oskari Kalajanniska sorgte mit einem Treffer in Überzahl in der Verlängerung doch noch für den Heimsieg.

Nicht einmal 24 Stunden nach dem Heimerfolg über den EC Bregenzerwald war Gröden erneut im Einsatz – dieses Mal auswärts in Cortina. Die „Furie” erwischten den besseren Start und hatten im ersten Drittel mehr vom Spiel, den einzigen Treffer erzielten jedoch die Hausherren durch Alverà. Früh im zweiten Drittel erhöhte Kris Pietroniro in doppelter Überzahl auf 2:0, doch Gröden verkürzte im Verlauf des Drittels. Cortina stellte jedoch schnell den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Im Schlussdrittel brachte Moncada die Gäste wieder heran und in der 57. Minute gelang Guimond sogar der Ausgleich. In der Verlängerung kassierte ausgerechnet der Torschütze eine Strafe – und Kalajanniska besiegelte mit einem Onetimer den Heimsieg. Damit gelang Cortina die Revanche für die deutliche Niederlage im ersten Saisonduell.

Alps Hockey League: So, 07.12.2025:

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it 4:3 OT (1:0, 2:1, 0:2)

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Cusin, Grisenti

Goals SGC: Alvera (7.), K. Pietroniro (21./PP2), Panciera (38.), Kalajanniska (62./PP)

Goals GHE: Kasslatter (36.), Moncada (43.), Guimond (57.)