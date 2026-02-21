AHL: Meran fixiert Teilnahme an den Pre-Playoffs    

Von: ka

Bozen – Der amtierende Meister aus Zell am See gewann am Samstag auch sein viertes Spiel in der Master Round. Während die Red Bull Hockey Juniors ihren zweiten Tabellenplatz behaupteten, sicherte sich Meran in der Qualifikationsgruppe das Ticket für die Pre-Playoffs. Gröden setzte seinen Erfolgslauf fort und auch Bregenzerwald und Kitzbühel verbesserten sich in der Tabelle.

Master Round

Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Eliseev brachte die Juniors im ersten Drittel in Führung. Nach einem torlosen Mitteldrittel erhöhte Juhola im Schlussabschnitt auf 2:0. Cianfrone verkürzte für die Broncos, bevor Auer in der letzten Sekunde mit einem Treffer ins leere Tor den 3:1-Endstand fixierte. Während die Wipptaler auf dem letzten Platz der Master Round bleiben, festigten die Juniors Rang zwei.

EK Die Zeller Eisbären – HC Migross Asiago 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Zell am See bleibt in der Zwischenrunde weiter ungeschlagen. Der amtierende Meister feierte den vierten Sieg in Folge. Kapitän Wilfan brachte die Hausherren früh in Führung, Putnik legte mit einem Doppelpack nach. Zwar kamen die Italiener zwischenzeitlich heran, doch die Pinzgauer zogen erneut davon und gewannen souverän mit 5:2. Zell am See liegt nun mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins, Asiago bleibt Vierter.

Qualification Round A

HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Meran feierte den dritten Sieg in Serie und sicherte sich damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs. Unterland ging früh in Führung und legte auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erneut vor. Im Mitteldrittel gelang den Hausherren der Ausgleich, ehe Gellon in der 47. Minute erstmals die Führung erzielte. Kurz vor Schluss besorgte er per Empty-Net-Treffer den Endstand. Durch die Niederlage rutschte Unterland wieder auf den letzten Platz ab.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Kitzbühel stand vor und zu Beginn der Partie mit dem Rücken zur Wand, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück. Nach 14 Minuten lag Cortina 2:0 vorne, doch Ketonen verkürzte noch im ersten Drittel. Im Mittelabschnitt drehten die Tiroler das Spiel und bauten im Schlussdrittel durch Treffer von Engelhart, Hochfilzer und Wetzl ihre Führung aus. Mit diesem Erfolg verbesserten sich die Österreicher auf Rang zwei und liegen nun einen Platz vor Cortina.

Qualification Round B

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 5:6 n.V. (0:3, 3:0, 2:2)

Beide Teams lieferten sich ein abwechslungsreiches Duell. Die Gäste starteten furios und führten nach nur zwei Minuten mit 2:0, in der 15. Minute fiel das 3:0. Ein starkes Powerplay brachte Ritten im zweiten Abschnitt zurück ins Spiel: Alderson und zweimal Kostner glichen zum 3:3 aus. Im Schlussdrittel zogen die Hausherren sogar auf 5:3 davon, ehe zwei Überzahltore von Rantanen Bregenzerwald in die Overtime retteten. Dort sicherte Kauppila den Gästen nach nur 50 Sekunden den 6:5-Sieg. Der ECB verbesserte sich damit auf Rang drei.

HDD Jesenice – HC Gherdeina valgardena.it 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Gröden feierte im vierten Spiel der Zwischenrunde den vierten Sieg. Jesenice hatte in den ersten beiden Dritteln mehr vom Spiel, konnte Goalie Endre jedoch nicht überwinden. Der Schwede parierte 32 Schüsse und feierte ein Shutout. In der 49. Minute traf Schiavone zur Führung, kurz darauf erhöhte Pitschieler im Powerplay zum 2:0-Endstand. Die Slowenen rutschten damit auf den vierten Tabellenplatz ab.

Alps Hockey League: Sa, 21.02.2026:

Master Round:

Referees: BULOVEC, SNOJ, Cusin, Divis

Goal WSV: Cianfrone (56.)

Goals RBJ: Eliseev (12.), Juhola (50.), Auer (60./EN)

Referees: HOLZER, VOICAN, Grisenti, Rivis

Goals EKZ: Wilfan (4.), Putnik (13., 30.), Jennes (49.), Huard (52.)

Goals HCA: Magnabosco (32.), Garau (42.)

Qualification Round A:

Referees: OREL, PIRAS, Ilmer, Wucherer

Goals HCM: Trivellato (18.), Stefanson (30.), Gellon (47., 60./EN)

Goals HCU: Pisetta (3.), Galimberti (19.)

Referees: LAZZERI, RUETZ, Rinker, Sparer

Goals KEC: Ketonen (19.), Bretschneider (35.), Loshing (37.), Engelhart (42.), Hochfilzer (51.), Wetzl (52.)

Goals SGC: C. Pietroniro (3.), Kalajanniska (14./PP, 56./PP)

Qualification Round B:

Referees: HLAVATY, PINIE, Brondi, Steiner

Goals RIT: Alderson (26./PP, 46.), Kostner (29./PP, 33./PP), R. Öhler (42.)

Goals ECB: Grasser (2.), Metzler-Wagner (3.), T. Laaksonen (15.), Rantanen (50./PP2, 52./PP), Kauppila (61.)

Referees: BERGANT, METZINGER, Murnik, Wendner

Goals GHE: Schiavone (49.), Pitschieler (54.)