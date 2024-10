AHL: Meran gewinnt Derby gegen Gröden

Von: ka

Meran – Tabellenführer EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierte am Donnerstagabend einen souveränen Sieg über die Wipptal Broncos Weihenstephan und setzt sich damit wieder vom restlichen Feld ab. Liganeuling KHL Sisak sorgt indes weiter für Furore und besiegt auch den Vorjahresfinalisten. In den Derbys gelangen am Donnerstag dem EK Zeller Eisbären, dem HK RST Pellet Celje und dem HC Meran/o Pircher Erfolge – Letzterem in Overtime.

Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel ließ sich von der kürzlichen Niederlage gegen das vormalige Schlusslicht Celje nicht beirren und kehrte im Spiel gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan souverän auf die Siegerstraße zurück. Durch das 3:0 am Donnerstagabend gelang es den Adlern, die beiden Verfolger-Teams Rittner Buam und Red Bull Hockey Juniors wieder zu distanzieren.

Während die „Buam“ am Donnerstag nicht im Einsatz waren, mussten die Red Bull Hockey Juniors im Salzburger Derby eine 0:3-Niederlage gegen den EK Zeller Eisbären hinnehmen. Die Eisbären meldeten sich somit nach der empfindlichen Niederlage gegen KHL Sisak in sehenswerter Manier zurück und verkürzten den Rückstand auf die Top-5-Teams auf einen Punkt.

Furioses Sisak setzt Vormarsch fort

Der KHL Sisak setzt seinen furiosen Vormarsch auch gegen den Vorjahresfinalisten S.G. Cortina Hafro fort. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Jesenice gelangen dem Liganeuling ausschließlich deutliche Siege: Einem 7:1 gegen Gherdeina und einem 10:2 gegen Zell folgte ein 8:4-Auswärtssieg über Cortina. Vlastimil Dostalek gelang dabei ein Hattrick. Mit dem dritten deutlichen Sieg in Folge rückte Sisak auf den vierten Tabellenplatz vor – und das, obwohl die Kroaten mindestens zwei Spiele weniger als die Top-3-Teams absolvierten.

Derby-Siege für Meran und Celje

Im Südtirol-Derby feierte der HC Meran/o Pircher einen 3:2-Overtime-Sieg über den HC Gherdeina valgardena und schließt sich somit den Top-5-Teams an. Die Gastgeber aus Meran erspielten sich eine schnelle 2:0-Führung, Gherdeina schlug aber noch im Mitteldrittel doppelt zurück und erzwang somit die Verlängerung. Patrick Tomasini sorgte schließlich in der letzten Minute der Overtime für die Entscheidung.

Im slowenischen Derby gelang dem HK RST Pellet Celje ein 6:2-Heimerfolg über HDD Jesenice. Der Gastgeber aus Celje agierte von Beginn an deutlich effizienter als Jesenice und erspielte sich bis zur 44. Minute eine 5:0-Führung. Jesenice bäumte sich mit einem Doppelpack zwar nochmal auf, konnte seinem Lokalrivalen aber nicht mehr gefährlich werden.

Alps Hockey League, Donnerstag, 10.10.2024:

HK RST Pellet Celje – SIJ Acroni Jesenice 6:2 (1:0,2:0,3:2)

Referees: BULOVEC, MEIXNER, Miklic, Telesklav.

Goals HKC: Mintautiskis (19./pp1), Grahut (22.), Tsarkovskyi (23.), Sotlar (43.), Kuret (44.), Panasenko (57./en)

Goals JES: Selan (51./pp1), Brus (53.),

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 3:0 (0:0,1:0,2:0)

Referees: KAINBERGER, VOICAN, Legat, Moidl.

Goals EKZ: Johansson (40./pp1), McLeod (46.), Huard (60.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel 0:3 (0:0,0:2,0:1)

Referees: PIRAS, SORAPERRA, Brondi, Cusin.

Goals KEC: Södergren (22./pp1), Schutz (26./pp1), Hochfilzer (58.)

HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 OT (1:0,1:2,0:0)

Referees: LAZZERI, SNOJ, Jeram, Wucherer.

Goals HCM: Pietroniro (5.), Skalde (25.), Tomasini (65./pp1)

Goals GHE: Moroder (28.), Laitinen (30.)

S.G. Cortina Hafro – KHL Sisak 4:8 (0:4,3:2,1:2)

Referees: PINIE, VIRTA, Fecchio, Formaioni.

Goals SGC: De Luca (28.), Lacedelli (36.), Lehtonen (39./pp1), Castlunger (54.),

Goals SIS: Dostalek(4.;20.;60.), Mikkola (11./pp1), Idzan (19.;37.), Briere (36.), Bronte (57.),