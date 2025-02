AHL: Pre-Playoff-Duelle stehen fest

Von: ka

Bozen – Der EC Bregenzerwald feierte im letzten Spiel der Qualification Round B und im direkten Duell um den Gruppensieg einen 6:4-Sieg über KHL Sisak. Damit erkämpften sich die Vorarlberger, die ohne Bonuspunkte in die Zwischenrunde starteten, ein leichteres Los für die Pre-Playoffs.

Die Pre-Playoff-Paarungen stehen nun nach dem letzten Spiel der Qualification Round fest:

HC Meran/o Pircher (1. QRA) vs. KHL Sisak (3. QRB)

Wipptal Broncos Weihenstephan (2. QRA) vs. HK RST Pellet Celje (2. QRB)

EC Bregenzerwald (1. QRB) vs. HC Gherdeina valgardena.it (3. QRA)

Die Pre-Playoffs werden im „Best-of-Three“-Modus am 27.02., 02.03. und, falls notwendig, am 04.03. ausgetragen.

Der EC Bregenzerwald feierte zum Abschluss der Qualification Round B einen hart erkämpften Heimsieg über KHL Sisak. Die Vorarlberger starteten deutlich besser in die Begegnung und erspielten sich in den ersten 20 Minuten eine 3:0-Führung. Im zweiten Abschnitt gelang es Sisak, durch zwei Tore von Dostalek Vlastimil zu verkürzen, doch auch Bregenzerwald legte erneut nach. Es ging mit einem Spielstand von 4:2 in den finalen Abschnitt, in dem Bregenzerwald zunächst den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellen konnte. Sisak bündelte jedoch noch einmal seine Kräfte und kämpfte sich bis auf 4:5 heran. Der Treffer zur Overtime wollte allerdings nicht mehr gelingen und Bregenzerwald stellte noch auf 6:4. Somit fallen die Kroaten auf den dritten Tabellenplatz zurück und treffen nun auf den HC Meran/o, den Sieger der Qualification Round A. Bregenzerwald hingegen bekommt es in der „Best-of-Three“-Serie mit dem HC Gherdeina valgardena.it zu tun.

Qualification Round B:

EC Bregenzerwald – KHL Sisak 6:4 (3:0,2:3,1:1)

Referees: LAZZERI, LEGA, Cusin, Grisenti.

Goals:

1:0 ECB Kuronen J. (08:28 / Lipsbergs R. ,Lebeda Y. / PP)

2:0 ECB Schlögl R. (16:02 / Lebeda Y. ,Kuronen J. / PP)

3:0 ECB Summer A. (18:01 / Metzler J. ,Ossipov R. / EQ)

3:1 SIS Dostalek V. (24:04 / unassisted / EQ)

4:1 ECB Hintermann D. (28:28 / Metzler J. ,Summer A. / EQ)

4:2 SIS Dostalek V. (30:59 / Malenica N. ,Marinkovic K. / EQ)

5:2 ECB Lipsbergs R. (36:15 / Fadieiev I. ,Kuronen J. / EQ)

5:3 SIS Stepanov N. (36:31 / Burgar N. ,Bronte T. / EQ)

5:4 SIS Marinkovic K. (49:58 / Bronte T. ,Dostalek V. / EQ)

6:4 ECB Pöschmann P. (56:27 / Wernicke J. ,Lebeda Y. / EQ)