AHL: Ritten und Zell rücken Leader Jesenice auf die Fersen

Bozen – In der Samstagsrunde der Alps Hockey League feierte das Top-Trio jeweils Siege. Tabellenführer Jesenice musste allerdings als einziger einen Punkt abgeben, sodass die Verfolger Ritten und Zell bis auf einen Punkt an den Leader heranrückten. Außerdem konnten die Broncos, Meran und Cortina Erfolge verbuchen.

Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice musste am Samstagabend zu Gast bei den Hockey Unterland Cavaliers einen Punkt abgeben. Die Slowenen erwischten zwar den besseren Start und gingen im ersten Drittel mit 1:0 in Führung, doch im zweiten Abschnitt präsentierten sich die Unterland Cavaliers deutlich gefährlicher und drehten die Begegnung zwischenzeitlich zu einer 2:1-Führung. Jesenice rettete sich noch in die Verlängerung, wo Žiga Urukalo mit seinem Treffer die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers herbeiführte.

Ritten und Zell rücken bis auf einen Punkt heran

Die Rittner Buam SkyAlps feierten einen wichtigen Erfolg im Top-5-Duell mit dem EC Adler Kitzbühel. Nach einem torlosen ersten Drittel zeigte sich Ritten im Powerplay äußerst effizient und erzielte zwei Überzahltore. Kitzbühel konnte zwar noch im Mitteldrittel verkürzen, fand im weiteren Spielverlauf jedoch kein Mittel, um Goalie Colin Furlong ein weiteres Mal zu überwinden.

Der EK Zeller Eisbären holte einen 4:3-Auswärtssieg bei KHL Sisak und verkürzte damit den Rückstand auf Leader Jesenice auf einen Punkt. Zell hatte den besseren Start und ging mit einer 1:0-Führung in die erste Pause. Im Mittelabschnitt drehten die Kroaten zwischenzeitlich die Partie und übernahmen die Führung. Doch noch im selben Drittel schlugen die Eisbären dreifach zurück und legten mit dem 4:2 nach 40 Minuten den Grundstein zum Erfolg. Sisak konnte zwar noch verkürzen, schaffte es jedoch nicht mehr, die Verlängerung zu erzwingen.

Siege für Broncos, Meran und Cortina

Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich am Samstagabend mit 5:2 gegen den HK RST Pellet Celje durch. Nach 40 Minuten lag Celje allerdings noch mit 2:1 in Führung. Ein starkes Schlussdrittel der Broncos brachte jedoch die Wende und sicherte ihnen die drei Punkte. Adam Capannelli glänzte dabei mit zwei Toren und zwei Assists.

Der HC Meran/o feierte einen 3:2-Overtime-Sieg über den HC Gherdeina. Im ersten Drittel konnten beide Teams keine der gegnerischen Goalies überwinden. Im Mitteldrittel ging zunächst Meran in Führung, doch Gherdeina antwortete prompt. Auch im dritten Abschnitt verlief das Spiel ähnlich ausgeglichen – so ging es beim Stand von 3:3 in die Verlängerung, wo Massimo Pietroniro mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung sorgte.

Die S.G. Cortina Hafro feierte einen 4:2-Erfolg über die Red Bull Hockey Juniors und festigte damit ihren Top-5-Platz. Den besseren Start hatten zunächst die jungen Salzburger, die mit 1:0 in Führung gingen. Bis zur 34. Minute drehte Cortina jedoch die Partie und lag mit 2:1 vorne. Zu Beginn des letzten Drittels gelang den Juniors zwar noch der Ausgleich, doch Cortina zeigte in der Schlussphase Abgeklärtheit und sicherte sich mit einem 4:2-Sieg die Punkte.

Alps Hockey League, Samstag, 11.01.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – SIJ Acroni Jesenice 2:3 OT (0:1,2:0,0:1,0:1)

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Jäger, Rivis.

Goals:

0:1 JES Bohinc M. (08:41 / Baloh D. ,Svetina E. / EQ)

1:1 CAV Egger A. (23:17 / Pisetta V. ,Samitis K. / EQ)

2:1 CAV Pisetta V. (38:41 / Girardi D. ,Samitis K. / EQ)

2:2 JES Brus N. (50:44 / Sillanpaa S. ,Valtola O. / EQ)

2:3 JES Urukalo Z. (60:59 / Valtola O. ,Sillanpaa S. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HK RST Pellet Celje 5:2 (1:0,0:2,4:0)

Referees: LEGA, MOSCHEN, Cusin, Strimitzer.

Goals:

1:0 WSV Capannelli A. (06:44 / Hasler L. ,Galimberti T. / SH)

1:1 HKC Bukovec M. (22:56 / Sillanpaa J. / EQ)

1:2 HKC Zezelj G. (39:12 / Bukovec M. ,Panasenko B. / EQ)

2:2 WSV Hackhofer F. (48:04 / Capannelli A. ,Sanvido C. / PP)

3:2 WSV Sanvido C. (52:19 / Capannelli A. ,Campoli N. / EQ)

4:2 WSV Capannelli A. (59:01 / Cianfrone B. ,Hasler L. / EQ)

5:2 WSV Eisendle P. (59:32 / Galimberti T. ,Niccolai A. / EQ)

KHL Sisak – EK Die Zeller Eisbären 3:4 (0:1,2:3,1:0)

Referees: HLAVATY, METZINGER, Knez, Legat.

Goals:

0:1 EKZ Huard N. (13:24 / Johansson R. ,Pallierer T. / PP)

1:1 SIS Simunkovic M. (24:34 / Idzan V. ,Selitaj L. / EQ)

2:1 SIS Bebek A. (28:11 / Malenica N. ,Smolec J. / EQ)

2:2 EKZ Fechtig B. (28:32 / Flick J. ,Artner F. / EQ)

2:3 EKZ Stiegler M. (29:04 / Rappold K. ,Johansson R. / EQ)

2:4 EKZ Berger H. (30:40 / Putnik P. ,Lindner L. / PP)

3:4 SIS Selitaj L. (50:25 / Malenica N. ,Dostalek V. / PP)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 1:2 (0:0,1:2,0:0)

Referees: KAINBERGER, VOICAN, Preiser, Seewlad J.

Goals:

0:1 RIT Kostner S. (27:19 / Szypula E. ,Hjorth E. / PP)

0:2 RIT Insam M. (31:25 / Cuglietta D. ,Kostner S. / PP)

1:2 KEC De Luca A. (35:13 / Podlipnik M. ,Ketonen N. / EQ)

HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it 3:2 OT (0:0,1:1,1:1,1:0)

Referees: LEBEN, LESNIAK, Fecchio, Jeram.

Goals:

1:0 HCM Tomasini P. (31:28 / Gellon D. ,Pietroniro C. / EQ)

1:1 GHE Cristellon Y. (33:22 / Senoner J. ,Linder B. / EQ)

2:1 HCM Pietroniro M. (52:06 / Gellon D. / EQ)

2:2 GHE Deluca S. (52:52 / McGowan B. / EQ)

3:2 HCM Pietroniro M. (60:08 / Madsen P. ,Gellon D. / EQ)

S.G. Cortina Hafro – Red Bull Hockey Juniors 4:2 (1:1,1:0,2:1)

Referees: LAZZERI, OREL, Cristeli, Telesklav.

Goals:

0:1 RBJ Kolarik L. (07:18 / Lemke P. ,Kogler L. / EQ)

1:1 SGC Lacedelli G. (08:37 / Di Tomaso G. ,Faloppa D. / EQ)

2:1 SGC Pompanin F. (33:17 / Ushnev N. ,Di Tomaso G. / PP)

2:2 RBJ Wurzer M. (44:43 / Lemke P. / EQ)

3:2 SGC Saha M. (45:08 / Lacedelli R. ,Pietroniro K. / PP)

4:2 SGC Lacedelli R. (47:31 / Saha M. ,Forte F. / EQ)