AHL-Saison 2025/26 startet erneut mit 13 Teams

Neumarkt – Der Standort Neumarkt bleibt der Alps Hockey League-Landkarte auch in der Saison 2025/26 erhalten. Getragen von zwei Nachwuchsklubs aus der Region werden die neu aufgestellten Hockey Unterland Cavaliers an der Meisterschaft teilnehmen. Damit gehen wieder 13 Teams aus vier Nationen in das Rennen um den Jubiläumstitel in der zehnten AHL-Spielzeit.

In einer Mitteilung des Vereins an Unterstützer und Fans heißt es wörtlich: