AHL: Sechs Spiele vor Weihnachten

Von: ka

Bozen – In der Alps Hockey League stehen am letzten Wochenende vor Weihnachten sechs Partien auf dem Programm. Während Tabellenführer Zell am See am Samstag nach Celje reist, kommt es auch zu zwei Top-5-Duellen: Kitzbühel empfängt die Rittner Buam SkyAlps, Jesenice gastiert zudem bei Cortina.

Tabellenführer Zell am See gastiert am Samstag in Celje. Die Pinzgauer gewannen sieben ihrer letzten neun Spiele, am Donnerstag behielten sie in Sterzing die Oberhand. Der EKZ ist mit 19 Punkten aus elf Partien zudem die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Celje hat seine ersten beiden Dezember-Spiele verloren und liegt aktuell auf Rang neun. Die ersten beiden Saisonduelle gingen ins Shootout, wobei sich die Teams je einen Sieg holten.

Jesenice ist erster Verfolger von Zell am See, die Slowenen verbesserten sich mit drei Siegen in Folge auf den zweiten Platz. Nun reisen die „Steelers“, die aktuell die beste Defensive der Liga haben, nach Cortina. Die fünftplatzierten Italiener punkteten in ihren letzten vier Partien, gewannen sogar drei davon. Jesenice gewann die ersten beiden Saisonduelle, im Finale 2023 holten sich die Slowenen mit einem Sieg in Cortina den Meistertitel.

Ein weiteres Top-5-Duell lautet Kitzbühel gegen Ritten. Die Tiroler, die aktuell beste Offensive der Liga, kassierten zuletzt zwei Auswärtsniederlagen. Ritten setzte sich am Donnerstag bei Cortina nach Verlängerung durch und überholte Kitzbühel damit in der Tabelle – der amtierende Meister liegt aktuell auf Rang drei. Die Südtiroler gewannen die letzten drei Spiele in Kitzbühel, der KEC setzte sich jedoch im ersten Saisonduell durch.

Für Sisak (Platz sechs) und Sterzing (Rang zehn) ging zuletzt eine Siegesserie zu Ende. Das erste Saisonduell war ein wahres Tor-Festival, in dem sich die Broncos mit 6:5 durchsetzten. Zudem gewann Sterzing seine letzten drei Auswärtsspiele.

Am Sonntag stehen sich zudem HK RST Pellet Celje und die Rittner Buam SkyAlps sowie der HC Gherdeina valgardena.it und der HC Meran/o Pircher gegenüber. Das Südtirol Derby verspricht Spannung: während Gröden zuletzt vier Niederlagen kassierte und am Tabellenende liegt, gewann Meran drei Mal in Folge.

Alps Hockey League: Sa, 21.12.2024

18:00: HK RST Pellet Celje – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BAJT, OREL, Eisl, Strimitzer

18:30: KHL Sisak – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: MOSCHEN, SNOJ, Brondi, Jeram

19:30: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps

Referees: METZINGER, WENUSCH, Knez, Legat

20:30: S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice

Referees: GIACOMOZZI, PIRAS, Cristeli, Fleischmann

So, 22.12.2024

18:00: HK RST Pellet Celje – Rittner Buam SkyAlps

Referees: LEHNER, MEIXNER, Matthey, Wendner

20:30: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher

Referees: BULOVEC, PINIE, Abeltino, Arlic

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt