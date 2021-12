AHL: Start ins neue Jahr mit vier Spielen

Am Sonntag, den 2. Januar 2022 wird das neue Jahr in der Alps Hockey League mit vier Spielen eröffnet. Dabei kommt es bei den Partien zwischen den Rittner Buam und dem EC Bregenzerwald sowie dem HC Gherdeina valgardena.it und dem EHC Lustenau zu direkten Duellen von Top-8-Mannschaften. Im einzigen Spiel am Montag empfangen die sechstplatzierten Fassa Falcons Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice.

So, 02.01.2022, 18:00: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären

Referees: HUBER, OREL, Pötscher, Spiegel | PPV-Stream

Sowohl Kitzbühel als auch Zell am See mussten sich in ihrem letzten Spiel des Jahres geschlagen geben. Für die Tiroler war es die bereits fünfte Niederlage in Folge, in diesen Partien kassierten sie im Schnitt 5,8 Gegentore – der an vorletzter Stelle liegende KEC stellt auch die zweitschwächste Verteidigung der Liga. Die zehntplatzierten Salzburger dürfen sich hingegen noch Hoffnungen auf die Top-6 machen, müssen dazu aber vor allem auswärts wieder Punkte sammeln. Nachdem sich Zell am See in der Fremde zu Saisonbeginn sehr stark präsentierte, verloren sie gleich die letzten sechs Auswärtspartien. Das erste Derby der Saison gewann Kitzbühel nach fulminanter Aufholjagd mit 7:6. In bislang 15 AHL-Duellen gewann jedoch Zell am See neun Mal.

So, 02.01.2022, 18:00: Rittner Buam – EC Bregenzerwald

Referees: GIACOMOZZI, KUMMER, Cristeli, Holzer | PPV-Stream

Ritten verlor am Donnerstag das Gipfeltreffen gegen Asiago und kassierte somit die zweite Niederlage in Folge. Der erste AHL-Champion, der aktuell auf Rang drei liegt, empfängt im ersten Spiel des neuen Jahres den EC Bregenzerwald. Die Vorarlberger mussten sich am Mittwoch im ersten Spiel nach einer erzwungenen Pause von über einem Monat gegen Fassa geschlagen geben. Die achtplatzierten Österreicher zeigten in dieser Saison mit Auswärtssiegen bei Asiago und Cortina bereits auf. Der ECB konnte jedoch in Klobenstein noch nicht gewinnen, in der AHL-Historie liegt Ritten mit 9:1 Siegen voran.

So, 02.01.2022, 20:30: S.G. Cortina Hafro – Steel Wings Linz

Referees: EGGER, SORAPERRA, Bedana, Piras | PPV-Stream

Cortina feierte zuletzt drei Siege in Folge und liegt im hart umkämpften Mittelfeld der Tabelle auf Rang neun. Die Italiener überzeugten bislang mit einer starken Defensivleistung und kassierten die viertwenigsten Gegentore aller Teams. Die Steel Wings Linz glichen am Donnerstag gegen Sterzing zweimal aus, mussten sich am Ende mit nur einem Punkt begnügen. Zuletzt mussten sich die auf Rang 14 liegenden Oberösterreicher auswärts vier Mal in Folge geschlagen geben. Im Oktober 2019 feierten die Steel Wings mit einem Heimsieg über Cortina ihren ersten AHL-Sieg überhaupt, die folgenden drei Duelle gingen aber an die Italiener.

So, 02.01.2022, 20:30: HC Gherdeina valgardena.it – EHC Lustenau

Referees: MOSCHEN, PINIE, De Zordo, Pace | PPV-Stream

Im Rennen um die Masterround-Plätze mussten sowohl Gröden als auch Lustenau zuletzt einige Rückschläge hinnehmen. Die auf Rang sieben liegenden Südtiroler gewannen nur eine ihrer letzten sechs Partien. Lustenau, aktuell an vierter Stelle, verlor vier Mal in Folge – am Donnerstag kassierten die Löwen eine 0:3-Heimniederlage im Derby gegen Feldkirch. In den letzten vier Partien gelangen den Vorarlbergern zudem nur drei Treffer, zwei Mal blieben sie gar ohne Torerfolg. Während Gröden zu den besten Auswärtsteams der Liga zählt, taten sie sich bislang zuhause mit nur vier Siegen in elf Partien äußerst schwer. In ihrer AHL-Geschichte musste sich die „Furie“ in sechs von sieben Heimspielen gegen Lustenau geschlagen geben. Insgesamt führt der EHC, der auch das erste Saisonduell gewann, mit 10:5 Siegen.

Mo, 03.01.2022, 20:45: SHC Fassa Falcons – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: BAJT, BENVEGNU, Cristeli, Snoj | PPV-Stream

Am Montag stehen sich beim Duell zwischen Fassa und Jesenice zwei der formstärksten Teams der Liga gegenüber. Mit einem 3:1 bei Bregenzerwald feierten die Italiener am Mittwoch den achten Sieg in Folge und stellten damit einen neuen Vereinsrekord in der AHL auf. Die sechstplatzierten Falken überzeugten in diesen Spielen vor allem defensiv – sie spielten gleich drei Mal „zu Null“ und kassierten in zwei weiteren Partien nur jeweils einen Gegentreffer. In elf Duellen mit Jesenice gewann Fassa bislang aber nur zweimal, im ersten Saisonduell setzte es auswärts eine klare 2:8-Niederlage. Der Tabellenführer aus Slowenien gewann zuletzt sieben Mal in Folge. Beide Teams erzielten im bisherigen Saisonverlauf bereits über 100 Tore.