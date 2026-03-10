AHL: Viertelfinal-Auftaktsiege für Zell am See, Sisak und Meran

Von: ka

Bozen – Die ersten drei Spiele im Viertelfinale der Alps Hockey League brachten zwei Heimsiege und einen Auswärtssieg. Der Titelverteidiger EK Zeller Eisbären besiegte die Wipptal Broncos Weihenstephan zu Hause mit 4:1, während der KHL Jesenice gegen den SG Cortina mit 2:1 die Oberhand behielt. Für einen 4:2-Auswärtssieg sorgte unterdessen der HC Meran/o Pircher gegen den HC Migross Asiago. Die vierte Viertelfinalserie zwischen den Red Bull Hockey Juniors und dem HC Gherdeina valgardena.it wird am Mittwoch eröffnet.

Der EK Die Zeller Eisbären feierte bereits den neunten Sieg in Serie und startet somit auch erfolgreich in die Pre-Playoffs. In einer durchaus engen Partie gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich die Pinzgauer vor über 1.900 Fans mit 4:1 durch. Bis elfeinhalb Minuten vor Schluss stand es noch 1:1-Unentschieden, doch durch Tore von Christian Jennes (49.), Alexander Lahoda (52.) und Tim Coffman (58./EN) wurde es am Ende ein vom Ergebnis deutlicher Heimsieg. Zunächst ging sogar Sterzing durch Connor Sanvido in der 6. Minute in Führung und es dauerte bis zur 31. Minute, ehe den Hausherren durch Kilian Rappold der Ausgleich gelang. Im sechsten Saisonduell war es der fünfte Sieg für die Eisbären.

Sisak mit knappem Heimsieg gegen Cortina

Einen knappen 2:1-Erfolg feierte KHL Sisak gegen S.G. Cortina Hafro. Fast 1.600 Fans wollten sich das Spiel und am Ende den ersten Playoff-Sieg in der Alps Hockey League nicht entgehen lassen und durften in der dreizehnten Minute erstmals jubeln, nachdem Danila Larionovs zum 1:0 traf. In der 26. Minute erhöhten die Kroaten durch Marijus Dumcius sogar auf 2:0, doch noch im zweiten Drittel gelang Cortina durch Jacob Stoffling der Anschlusstreffer (36./PP1). Im Schlussabschnitt waren die Italiener klar tonangebend, mit 15:4 Torschüssen, doch Sisak-Goalie Vilim Rosandic konnte nicht mehr überwunden werden und parierte am Ende 47 der 48 Schüsse auf sein Tor.

Meran stiehlt Heimvorteil von Asiago

Den einzigen Auswärtssieg des Tages feierte der HC Meran/o Pircher bei HC Migross Asiago. Beim 4:2-Erfolg gingen die Südtiroler bereits in der dritten Minute durch Daniel Gellon in Führung und in der 30. Minute stellte Filip Cruseman auf 2:0. Im Schlussabschnitt kam Asiago vor 1.300 Fans besser in Fahrt und durch einen Doppelpack von Nick Porco (44. & 48.) sogar zum Ausgleich. Doch nur eineinhalb Minuten später konnte Meran durch Reid Stefanson erneut vorlegen und dieses Mal hatten die Hausherren keine Antwort mehr parat. Für den Endstand sorgte schließlich Nick Rein 67 Sekunden vor Spielende per Empty-Netter.

Alps Hockey League, Viertelfinale Spiel 1 Di, 10.03.2026:

KHL Sisak – S.G. Cortina Hafro 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Referees: OREL, SNOJ, Arlic, Jeram

Stand in der best-of-7-Serie: 1:0

Goals SIS: 1:0 Larionovs D. (13.), 2:0 Dumcius M. (26.)

Goal SGC: 2:1 Stoffling J. (36./PP1)

EK Die Zeller Eisbären – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Referees: PINIE, WINKLER, Fecchio, Veselka

Stand in der best-of-7-Serie: 1:0

Goals EKZ: 1:1 Rappold K. (31.), 2:1 Jennes C. (49./PP1), 3:1 Lahoda A. (52.), 4:1 Coffman T. (58./EN)

Goal WSV: 0:1 Sanvido C. (6.)

HC Migross Asiago – HC Meran/o Pircher 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Referees: HUBER, LAZZERI, Brondi, Strimitzer

Stand in der best-of-7-Serie: 0:1

Goals HCA: 1:2 Porco N. (44.), 2:2 Porco N. (48.)

Goals HCM: 0:1 Gellon D. (3.), 0:2 Cruseman F. (30.), 2:3 Stefanson R. (49.), 2:4 Rein N. (59./EN)