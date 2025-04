Alaba bei Real-Zittersieg gegen Getafe verletzt out

Von: apa

Real Madrid hat sich mit einigem Bauchweh im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga gehalten. Die Madrilenen setzten sich am Mittwochabend beim Vorstadtclub Getafe mit 1:0 (1:0) durch. David Alaba wurde bei Real zur Pause ausgewechselt. Laut Trainer Carlo Ancelotti erlitt der Wiener eine muskuläre Verletzung. Es sei “sehr unwahrscheinlich”, dass Alaba im Cupfinale gegen Barcelona am Samstag dabei sein werde, meinte der Italiener.

Real liegt fünf Runden vor Schluss weiter vier Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona. Das Goldtor in Getafe erzielte Arda Güler in der 21. Minute mit einem sehenswerten Schuss. Der 20-jährige Türke wurde von Alaba daraufhin ausgelassen bejubelt und geherzt. In der Schlussphase der Partie verletzte sich auch der für den Wiener eingewechselte Eduardo Camavinga, auch der Franzose zog sich laut Ancelotti eine Muskelblessur zu. Real wankte, brachte den dritten 1:0-Sieg in Folge in der Liga aber auch dank Torhüter Thibaut Courtois über die Zeit.

Am Samstag (22.00 Uhr) folgt in Sevilla das Cupfinale gegen Barcelona. In der Liga steht am 11. Mai ebenfalls noch ein Duell der Erzrivalen auf dem Programm.