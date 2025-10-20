Aktuelle Seite: Home > Sport > Alaba in Liga wegen Wadenproblemen ausgetauscht
Montag, 20. Oktober 2025 | 11:00 Uhr
Von: apa

David Alaba hat wieder einmal mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Der ÖFB-Star wurde beim 1:0-Sieg von Real Madrid bei Getafe in der spanischen Fußball-Liga nicht aus Leistungsgründen zur Pause ausgetauscht. “Alaba hat in der Wade etwas gespürt, deshalb wollten wir kein Risiko eingehen. Morgen werden wir mehr wissen”, sagte Trainer Xabi Alonso am Sonntagabend. Für Real geht es Schlag auf Schlag, am Mittwoch ist in der Champions League Juventus Turin der Gegner.

In der “Königsklasse” hatte Alaba zuletzt beim 5:0 bei Kairat Almaty seinen einzigen 90-Minuten-Einsatz in der laufenden Saison. In der Liga durfte er sich gegen Getafe erstmals seit längerer Zeit wieder in der Startelf versuchen, von neun Meisterschaftspartien bekam er nur in drei Einsatzminuten.

Alaba hatte im Jänner nach 13 Monaten Pause sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung samt Kreuzbandriss gegeben. Seither kämpfte der 33-jährige Wiener immer wieder mit muskulären Problemen in seinem linken Bein. Einer Adduktorenverletzung folgte im April ein neuerlich operierter Meniskusriss, bei der Club-WM im Sommer machte ihm dann eine Wadenverletzung zu schaffen. Nun zwickt die Wade wieder.

