Alaba verliert mit Real Madrid daheim gegen Valencia 1:2

Von: apa

Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba (ab 77. Minute) hat am Samstag im Streben um den Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einem 1:2 daheim gegen Valencia einen empfindlichen Rückschlag erlitten. Die Madrilenen dominierten das Spiel zwar, vergaben aber zu viele Chancen. Mitverantwortlich dafür war Valencia-Goalie Giorgi Mamardashvili, er hielt u.a. einen Elfmeter von Vinicius Junior. Das Siegestor erzielte Hugo Duro per Kopf in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Tabellenführer FC Barcelona hatte im Abendspiel daheim gegen Betis Sevilla die Möglichkeit, den Vorsprung auf Real acht Runden vor Schluss auf sechs Punkte auszubauen.