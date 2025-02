Alcaraz bezwingt De Minaur in Rotterdam – 1.Turniersieg 2025

Von: apa

Carlos Alcaraz hat am Sonntag seinen ersten Turniersieg im Jahr 2025 fixiert. Der spanische Tennis-Weltranglistendritte behielt im Finale des mit 2,563 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatzevents in Rotterdam topgesetzt gegen den auf Position drei eingestuften Australier Alex de Minaur nach etwas weniger als zwei Stunden mit 6:4,3:6,6:2 die Oberhand. Für den 21-Jährigen war es der 17. Erfolg auf der ATP-Tour, der erste seit jenem in Peking Ende September 2024.