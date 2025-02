Alcaraz in Doha ebenso wie De Minaur, Medwedew out

Jiri Lehecka überrascht in Doha mit Sieg über Alcaraz

Von: apa

Ein Exodus der Gesetzten ist beim mit rund 3 Millionen Dollar dotierten ATP-500-Turnier in Doha zu verzeichnen. Nach dem Auftakt-Aus von Novak Djokovic verabschiedeten sich am Donnerstag im Viertelfinale der topgesetzte Carlos Alcaraz (ESP), die Nummer zwei Alex de Minaur (AUS) und die Nummer vier Daniil Medwedew (RUS). Der von der Setzung her Beste im Halbfinale ist Andrej Rublew, der sich den Halbfinaleinzug erst mit dem achten Matchball gegen De Minaur sicherte.

6:1,3:6,7:6(8) hieß es nach 2:37 Stunden für den Weltranglisten-Zehnten aus Russland. Rublew trifft nun auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der nach gewonnenem ersten Satz von der Aufgabe von Medwedew profitierte. Der Ex-US-Opensieger leidet an einer Lebensmittelvergiftung. Danach sorgte der Tscheche Jiri Lehecka für die nächste Überraschung, indem er den Weltranglisten-Dritten Alcaraz mit 6:3,3:6,6:4 niederrang und seinen ersten Karrieresieg über einen Top-3-Spieler feierte.

“Ein Punkt hat es entschieden, das macht Tennis wirklich schwierig”, sagte Alcaraz nach seiner zweiten Niederlage in diesem Jahr. “Bei 4:2 und Breakball (im dritten Satz, Anm.) war der Ball nur knapp unter dem Netz, aber ab dem 4:3 hat er großartig gespielt.” Der French-Open- und Wimbledonsieger des Vorjahres meinte, er hätte danach nur wenig anders machen können, um noch zu gewinnen. Lehecka trifft nun auf Wien-Sieger Jack Draper, der Djokovic-Bezwinger Matteo Berrettini in drei Sätzen ausschaltete. Der 23-jährige Linkshänder Draper wird zumindest auf Platz 14 vorrücken, sein bisher bestes Ranking.