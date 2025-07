Alexandri-Schwestern im WM-Duett Klasse für sich

Von: apa

Die Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri haben sich am Montag bei der WM in Singapur in der Technik-Kür der Synchronschwimmerinnen souverän die Goldmedaille gesichert. Das 27-jährige OSV-Duo hatte auch schon den Duett-Vorkampf am Freitag für sich entschieden und wurde somit in der Kür der besten zwölf Teams der Favoritenrolle gerecht. Mit 307,1451 Zählern verbesserten sie ihren am Freitag aufgestellten Punkterekord nochmals.

Im Juni hatten sich die Alexandris auch schon den EM-Titel gesichert, die Saison hätte also nicht besser laufen können. Auf WM-Ebene war es nach Gold im Free 2023 in Fukuoka der zweite Titel. Daneben hatte es noch in Budapest 2022 zweimal Bronze gegeben. Die Chinesinnen Lin Yanhan/Lin Yanjun (301,4057) landeten dahinter, Bronze sicherten sich die unter neutraler Flagge gestarteten Russinnen Maija Doroschko/Tatiana Gajdaj (300,2183).