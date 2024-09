Alinghi in Vorausscheidung für America’s Cup im Semifinale

Von: APA/sda

Alinghi Red Bull Racing steht im Semifinale der Vorausscheidung zum America’s Cup. Das Round-Robin-Duell im Louis Vuitton Cup der fünf Herausforderer am Montag mit dem Syndikat Luna Rossa Prada Pirelli wurde unerwartet gewonnen, da die Italiener wegen eines Hydraulik-Problems nicht rechtzeitig in der Start-Box eintrafen. Es war der dritte Sieg des von den zweifachen österreichischen Tornado-Olympiasiegern Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher unterstützten Alinghi-Teams.

Die Luna Rossa musste durch die Niederlage in ein Duell um Platz eins, in dem es eine Niederlage gegen Ineos Britannia gab. Die Briten sicherten sich damit unter den Herausforderern Platz eins und dürfen daher ihren Gegner im am Wochenende startenden Semifinale wählen. Vor den in zehn Duellen jeweils siebenmal erfolgreichen Ineos Britannia und Luna Rossa landete mit acht Erfolgen der außer Konkurrenz angetretene und für das Finale gesetzte Titelverteidiger Emirates Team New Zealand. American Magic (4) und Alinghi (3) folgten, Orient Express Racing Team (1) schied aus.