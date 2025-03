Alles angerichtet für die 34. VSS/Raiffeisen Kinderski-Landesmeisterschaft auf der Seiser Alm

Von: mk

Seiser Alm – An diesem Wochenende ist es soweit! 700 junge Skirennfahrerinnen und -rennfahrer aus ganz Südtirol messen sich an diesem Samstag, 22. März und Sonntag, 23. März auf Europas größter Hochalm im Riesentorlauf und kämpfen auf der Spitzbühl-Piste um Gold, Silber und Bronze. Im Vordergrund steht jedoch nicht nur der sportliche Wettkampf – die Landesmeisterschaften – organisiert vom ASC Seiser Alm – sollen ein Sport-Fest für Klein und Groß sein.

Die Vorbereitungen für das große Skifest auf der Seiser Alm sind fast abgeschlossen. Das Team vom ausrichtenden ASC Seiser Alm hat in den vergangenen Wochen alles darangesetzt, damit die Nachwuchsrennläuferinnen und -rennläufer an diesem Samstag und Sonntag sowohl auf, wie abseits der Piste optimale Bedingungen vorfinden werden. Und niemand Geringerer als der Weltcup-Athlet Florian Schieder drückt den Kids im Vorfeld des für sie wohl wichtigsten Rennens des Jahres einmal mehr die Daumen: „Hier habe ich das Skifahren gelernt und auch einige Rennen bestritten. Es ist schon ein sportliches Highlight, die Landesmeisterschaften auf der Seiser Alm auszutragen“, ist Schieder überzeugt.

Über 700 Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2016 werden an diesen Rennen teilnehmen. An beiden Renntagen werden zwei Riesentorläufe auf der 2022 neu gestalteten und nun für Rennveranstaltungen homologierten Spitzbühl-Piste ausgetragen. Am Samstag, 22. März bestreiten die Kategorien U9 und U11 den Riesentorlauf, am Sonntag, 23. März die Kategorien U10 und U12. „Es ist schon aufregend, sich am Saisonsende mit allen Rennfahrerinnen und Rennfahrern Südtirols vom selben Jahrgang zu messen“, erinnert sich Schieder an seine Zeit der Kinderskirennen. Schieder bedauert es, nicht persönlich beim großen Skikinderfest dabei sein zu können. Denn zeitgleich findet das Weltcupfinale des Alpinen Ski Weltcups 2024/2025 im amerikanischen Sun Valley statt, wo Schieder in der Abfahrt an den Start gehen wird.

Neben den Rennfahrern und ihren Trainern werden zahlreiche Eltern und Sportbegeisterte erwartet. Die Rennstrecke ist mit der Seiser Alm Bahn erreichbar. An der Talstation steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung, außerdem ist sie bestens mit Bussen angebunden. Eltern und Begleitpersonen erhalten ein ermäßigtes Seilbahnticket (16 Euro hin- und retour). Von Compatsch aus, das fünf Gehminuten von der Bergstation der Seiser Alm Bahn entfernt ist, bringen zwischen 8.00 und 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr kostenlose Shuttle-Busse die Fans zum Spitzbühl-Lift und wieder zurück.

Wer die Landschaft genießen möchte, erreicht die Rennstrecke zu Fuß in rund 30 Minuten. Selbstverständlich gelangt man auch mit Skiern zum Spitzbühl-Lift, wobei die Spitzbühl-Piste selbst an den beiden Wettkampftagen ausschließlich für die Rennen genutzt wird.Im Zelt im Zielgelände wird vom Hotdog über Pressknödel bis zum Apfelstrudel für alle Gaumen etwas dabei sein und ein DJ sorgt für Stimmung.