Alpencup 2024 am Reschensee: Höhepunkt der Segelsaison

Von: mk

Reschen – Am 27. und 28. Juli 2024 wird der Reschensee zum Schauplatz eines hochkarätigen Segel-Events: der Alpencup 2024. Diese renommierte Rennserie, die auch am Starnberger See und am Attersee ausgetragen wird, verspricht ein spannendes Wochenende voller sportlicher Höchstleistungen und geselligem Beisammensein.

Insgesamt 36 Segler in zwölf Booten werden am Reschensee an den Start gehen. Die Liste der Teilnehmer liest sich wie das Who’s Who des Segelsports. Unter ihnen befinden sich der ehemalige Soling-Weltmeister Roman Koch, der derzeit beste Soling-Segler Martin Zeileis, der Präsident der Deutschen Soling-Klasse Michael Dietzel, der Präsident der Italienischen Soling-Klasse Alberto De Amicis sowie Henry Thomas mit seinem Amerikanischen Team USA 1.

Der Segelverein Reschensee stellt fünf Boote, die von den Skippern Rita Oberhofer, Arnold Ortler, Andreas Lechthaler, Harald Weisenhorn und Christoph Koch geführt werden. Sie freuen sich besonders darauf, sich mit den besten Seglern der Welt zu messen. „Es ist eine Ehre für den Segelverein Reschensee, eine so tolle Veranstaltung austragen zu dürfen“, betont Vereinspräsident Arnold Ortler.

Die Vinschger Segler sind jedoch nicht nur für ihre sportlichen Leistungen bekannt, sondern auch für ihre Gastfreundschaft und die Pflege des geselligen Miteinanders. Dies schätzen die Regattateilnehmer ebenso wie den berühmten Vinschger Wind, der dem Reschensee zu internationalem Renommee verholfen hat.

Der Alpencup 2024 verspricht ein unvergessliches Event zu werden, das sowohl die Segler als auch die Zuschauer begeistern wird. Seien Sie dabei und erleben Sie Segelsport auf höchstem Niveau in der atemberaubenden Kulisse des Reschensees.