Alps Hockey League: Drei Spiele am Dienstag

Bozen – Drei Spiele stehen in der Alps Hockey League am Dienstag auf dem Programm. Dabei kommt es unter anderem zum Vorarlberg-Derby zwischen dem EC Bregenzerwald und dem EHC Lustenau. Für den EHC wird es das erste Spiel im neuen Jahr sein, genauso wie für die Vienna Capitals Silver, die bei den Wipptal Broncos Weihenstephan im Einsatz sind. Im dritten Spiel des Tages gastiert Migross Supermercati Asiago Hockey beim EC-KAC Future Team. Hingegen nicht stattfinden kann die Partie HC Gherdeina valgardena.it gegen den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel, die aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben werden musste.

Alps Hockey League | 18.01.2022:

Di, 18.01.2022, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: BRUNNER, LEHNER, Moidl, Reisinger. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Das EC-KAC Future Team und Migross Supermercati Asiago Hockey treffen in dieser Saison zum zweiten Mal aufeinander. Am 28. September behielt der Vorjahresfinalist aus Italien knapp mit 2:1 die Oberhand. Auch am Dienstag ist Asiago klarer Favorit. Zwar mussten sie sich in ihrem letzten Einsatz bei den Red Bull Hockey Juniors knapp mit 1:2 geschlagen geben. Davor feierten sie aber drei Siege am Stück. Das Team aus Klagenfurt, das gegen Asiago noch nie gewinnen konnte, war nur in zwei der vergangenen zehn Spielen siegreich. Trotz starkem Saisonstart sind sie mittlerweile nur noch auf Platz 14 zu finden. Asiago ist Tabellenzweiter. Auf Seiten der Italiener wurde am Montag die Verpflichtung des gebürtigen Kanadiers Giordano Finoro bekanntgegeben. Der 23-jährige Center wird erstmals in Europa auflaufen.

· H2H AHL KFT – ASH: 0:11

Di, 18.01.2022, 19.00 Uhr: EC Bregenzerwald – EHC Lustenau

Referees: HOLZER, RUETZ, Eisl, Rinker. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Jüngst kein Erfolgserlebnis hatten der EC Bregenzerwald und der EHC Lustenau zu verzeichnen. Am Dienstag treffen sich beide Teams zum Vorarlberg-Derby. Lustenau war in diesem Jahr noch nicht im Einsatz. Im Dezember mussten sich in den letzten vier Spielen allesamt geschlagen geben. In der Tabelle liegen sie aber weiterhin auf dem guten vierten Platz. Bregenzerwald, das keines der vergangenen beiden Spiele gewinnen konnte, ist Tabellenzehnter. Im ersten Saisonvergleich, am 11. November, war Lustenau klar tonangebend. Beim 5:0-Erfolg feierte Torwart Erik Hanses eines von insgesamt vier Shutouts in dieser Saison.

· H2H AHL ECB – EHC: 6:11

Di, 18.01.2022, 19.30 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Vienna Capitals Silver

Referees: BENVEGNU, GIACOMOZZI, Bedana, Huber. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Vienna Capitals Silver kehren am Dienstag zurück aufs Eis. Das letzte Spiel absolvierten die Bundeshauptstädter bereits am 22. Dezember gegen Linz (4:3). Es war einer von insgesamt fünf Saisonsiegen des Tabellenschlusslichts. Die Wipptal Broncos Weihenstephan waren im neuen Jahr erst einmal im Einsatz. Dabei unterlagen sie zuhause Jesenice mit 2:5. Es war eine von insgesamt drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. In der Tabelle liegen die Südtiroler auf Platz zwölf. Bereits am 18. September fand der erste direkte Vergleich statt, den die Broncos mit 6:3 gewinnen konnten.

· H2H AHL WSV – VCS: 4:1

Gröden gegen Kitzbühel verschoben

Das für morgen Dienstag, den 18. Jänner angesetzte Spiel zwischen dem HC Gherdeina valgardena.it und dem EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel musste aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen verschoben worden. Ein Ersatztermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.