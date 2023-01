Alps Hockey League: Jesenice stürzt Ritten von der Spitze

Jesenice – Der HDD SIJ Acroni Jesenice feiert am Samstag in der Master Round der Alps Hockey League einen harterkämpften 1:0 gegen die Rittner Buam und verdrängt damit den kurzzeitigen Tabellenführer von der Spitze. Die Red Bull Hockey Juniors indes bestätigten ihren Erfolg gegen die Hockey Unterland Cavaliers und fanden damit den Anschluss an die Spitzenteams. Zwischen erstem und fünftem Platz liegen nur noch zwei Punkte. Während in der Qualification Round A die EK Zeller Eisbären ihre Tabellenführung ausbauen konnten, gelang es dem EHC Lustenau in der Gruppe B durch einen Shutoutsieg den Druck auf den spielfreien Tabellenführer EC Die Adler Kitzbühel erhöhen.

Master Round:

Jesenice verdrängt Ritten von der Spitze

Der HDD SIJ Acroni Jesenice konnte im dritten Spiel der Master Round seinen ersten Erfolg verbuchen und kletterte somit an die Tabellenspitze zurück. Nach Niederlagen gegen S.G. Cortina Hafro und die Hockey Unterland Cavaliers rangen die Slowenen die Rittner Buam am Samstag mit 1:0 nieder. Nach einem torlosen Startdrittel in Jesenice konnte Zan Jezovsek sein Team im Mitteldrittel in Überzahl in Führung bringen. Die Rittner Buam erhöhten zwar im Schlussabschnitt noch einmal den Druck, konnten aber Jesenice-Schlussmann Antti Karjalainen an diesem Abend nicht überwinden. Durch diesen Erfolg konnten die Slowenen die Rittner Buam um einen Punkt abhängen.

Red Bull Hockey Juniors gewinnen erneut gegen Cavaliers

Die Red Bull Hockey Juniors haben zum zweiten Mal binnen drei Tagen gegen die Unterland Cavaliers zugeschlagen. Nach dem 3:2 Sieg am Donnerstag legten die Salzburger auch Auswärts mit einem 5:3 Sieg nach. Vor allem Oskar Maier wusste an diesem Abend zu brillieren und verbuchte mit zwei Toren und zwei Assists ein 4-Punkte-Spiel. Unterland ging aber zunächst zweimal im ersten Abschnitt in Führung, ehe die Salzburger in einem starken Mitteldrittel die Trendwende herbeiführten. In der Tabelle konnte Salzburg nun die Cavaliers hinter sich lassen. Auch der Rückstand auf Tabellenführer Jesenice beträgt nur noch zwei Punkte.

Qualification Round A:

Eisbären bauen Tabellenführung aus

Die EK Die Zeller Eisbären konnten durch ihren zweiten Sieg im dritten Spiel der Qualification Round A ihre Tabellenführung ausbauen. Nach der bitteren Shootout-Niederlage gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan präsentierten sich die Eisbären in ihrer Heimat stark. Gegen ihren schärfsten Konkurrenten gelang dem Team aus Salzburg ein 4:2 Erfolg. Den besseren Start erwischten aber zunächst der HC Gherdeina valgardena.it, der bereits in der vierten Minute in Führung ging. Nur etwas mehr als eine Minute später hatten aber die Eisbären die passende Antwort parat und erhöhten im laufe des Startdrittels auf 3:1. Gherdeina gelang zwar noch der Anschlusstreffer, der Tabellenführer der Qualification Round A gab das Spiel aber nicht mehr aus der Hand.

Falcons ringen Broncos in Overtime nieder

Der SHC Fassa Falcons feierte seinen zweiten Overtime-Sieg in der Qualification Round in Folge. Nach dem Turnaround-Win gegen die Steel Wings Linz legten die Falcons einen harterkämpften Sieg gegen die Broncos nach. Nach einem torlosen Startdrittel gingen zunächst die Hausherren in Führung. Die Broncos glichen aber noch im selben Abschnitt aus und eroberten im finalen Abschnitt zwischenzeitlich den Lead. In der 54. Gelang Fassa der Ausgleich, ehe Edgar De Toni in der Verlängerung mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung sorgte.

Qualification Round B:

Lustenau macht Druck auf Tabellenführer

Der EHC Lustenau feierte am Samstag einen souveränen 4:0 Shutout-Erfolg gegen das Klagenfurt Future Team. Lustenau bleibt damit in der Zwischenrunde ungeschlagen und ist mittlerweile der schärfste Verfolger von Leader Kitzbühel, die am Samstag spielfrei blieben. Der KAC hingegen bleibt nach seinem dritten Spiel in der Zwischenrunde sieglos, allerdings erstmals punktelos. Bereits im ersten Abschnitt demonstrierten die Gäste aus Vorarlberg ihre Überlegenheit: Zwei der in Summe 22 Schüsse im Startdrittel fanden den Weg ins Tor. Lustenau blieb über die gesamte Begegnung drückend überlegen und feierte schließlich einen 4:0 Sieg. Für Keeper Erik Rickard Hanses war dies bereits das vierte Shutout in dieser Saison.

Bregenzerwald gewinnt erneut nach Überstunden

Nach dem 2:1 Shootout-Sieg zum Auftakt der Qualification Round B egen den KAC, legte der EC Bregenzerwald in seinem zweiten Spiel der Zwischenrunde einen Overtime-Win nach. Gegen den HC Meran/o gingen die Vorarlberger früh in Führung und behaupteten diese über eine lange Zeit. Erst im finalen Abschnitt konnte Meran/o mit dem in Summe zweiten Tor des Abend ausgleichen und wenig später gar die Führung übernehmen. Ein Doppelschlag binnen dreieinhalb Minuten der Wälder brachte dann wieder die Gastgeber auf die Erfolgsspur. Doch die „Roller-Coaster-Begegnung“ hatte noch eine Wendung auf Lager: 50 Sekunden nach dem Führungstreffer schoss sich Meran/o doch noch in die Verlängerung. Dort sorgte dann Waltteri Lehtonen mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Entscheidung.

Alps Hockey League, 28.01.2023 | Results:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 1:0 (0:0,1:0,0:0)

Referees: DURCHNER, GIACOMOZZI, Brondi, Jeram

Goals JES: 1:0 JES Jezovsek Z. (36:50 / Glavic G. ,Ulamec L. / PP)

Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 3:5 (2:1,0:3,1:1)

Referees: EGGER, VIRTA, Basso, Mantovani

Goals HCU: 1:0 HCU Egger A. (07:07 / Remolato N. ,Girardi D. / EQ), 2:1 HCU Girardi D. (19:44 / Nyman L. ,Remolato N. / EQ), 3:4 HCU Egger A. (43:31 / Haarala S. ,Markkula M. / PP)

Goals RBJ: 1:1 RBJ Venier L. (18:41 / Jelavic M. ,Cernik D. / EQ), 2:2 RBJ Schreiner V. (23:01 / Maier O. ,Hörl L. / EQ), 2:3 RBJ Steffler D. (24:15 / Maier O. ,Assavolyuk D. / EQ), 2:4 RBJ Maier O. (36:02 / Schreiner V. ,Bosecker L. / SH), 3:5 RBJ Maier O. (51:02 / Steffler D. / PP)

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 4:2 (3:2,0:0,1:0)

Referees: OREL, REZEK, Puff, Schweighofer

Goals EKZ: 1:1 EKZ Wilenius T. (04:52 / Hämäläinen A. ,Neubauer H. / EQ), 2:1 EKZ Neubauer H. (10:58 / Hämäläinen A. ,Wilenius T. / EQ), 3:1 EKZ Widen F. (17:30 / Schernthaner J. ,Berger H. / EQ), 4:2 EKZ Artner F. (45:52 / Ban D. ,Kittinger P. / EQ)

Goals GHE: 0:1 GHE Pitschieler S. (03:30 / Gibbon K. / EQ), 3:2 GHE Kasslatter H. (18:40 / MC GOWAN B. ,Sullmann Pilser M. / EQ)

SHC Fassa Falcons – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:2 OT (0:0,1:1,1:1,1:0)

Referees: LAZZERI, MOSCHEN, De Zordo, Rigoni

Goals FAS: 1:0 FAS De Toni E. (32:48 / Sol C. ,Forte M. / PP), 2:2 FAS Sol C. (53:29 / De Toni E. ,Pietroniro M. / PP), 3:2 FAS De Toni E. (61:18 / Schiavone D. ,Forte M. / EQ)

Goals WSV: 1:1 WSV McBride S. (39:53 / Mizzi J. ,Giftopoulos R. / EQ), 1:2 WSV Deluca R. (50:46 / Conci D. ,Eisendle P. / PP)

EC-KAC Future Team – EHC Lustenau 0:4 (0:2,0:1,0:1)

Referees: BULOVEC, KAINBERGER, Arlic, Murnik

Goals EHC: 0:1 EHC Wilfan M. (04:30 / Hayes R. ,D’Alvise C. / EQ), 0:2 EHC Hrdina S. (17:20 / Moosbrugger L. ,Hayes R. / EQ), 0:3 EHC Puschnik K. (36:54 / Kutzer J. ,König D. / PP), 0:4 EHC Haberl D. (57:45 / Larsen M. ,Pöschmann P. / EQ)

EC Bregenzerwald – HC Meran/o Pircher 4:3 OT (1:0,0:0,2:3,1:0)

Referees: FAJDIGA, HOLZER, Javornik, Spiegel

Goals ECB: 1:0 ECB Lipsbergs R. (08:49 / Nyqvist J. ,Lehtonen W. / EQ), 2:2 ECB Lehtonen W. (53:46 / Nyqvist J. ,Lipsbergs R. / PP), 3:2 ECB Lipsbergs R. (57:06 / Lehtonen W. ,Ranftl F. / EQ), 4:3 ECB Lehtonen W. (62:07 / Lipsbergs R. ,Fechtig B. / EQ)

Goals HCM: 1:1 HCM Borgatello C. (40:38 / Colella M. ,Gellon D. / EQ), 1:2 HCM Chiodo L. (44:42 / Berger J. ,Radin A. / EQ), 3:3 HCM Colella M. (57:56 / Tomasini P. ,Borgatello C. / EQ)