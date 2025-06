Alps Hockey League-Modus für Saison 2025/26 fixiert

Von: mk

3 Teams aus vier Nationen starten am Samstag, 20. September in die Alps Hockey League Jubiläumssaison. Der Modus bleibt gegenüber der vergangenen Spielzeit unverändert. Zunächst bestreiten alle Mannschaften im Grunddurchgang 36 Spiele – jedes Team trifft drei Mal auf jedes andere. Anschließend folgt die Aufteilung in eine Master Round und zwei Qualification Round-Gruppen. Der Playoff-Auftakt erfolgt am 3. März 2026 mit den Pre-Playoffs, der zehnte AHL-Champion wird spätestens am 25. April 2026 feststehen.

Wie schon in der vergangenen Saison absolvieren alle Teams im Grunddurchgang drei Begegnungen gegen jedes andere Team, was 36 Spiele pro Mannschaft ergibt. Danach wird die Tabelle geteilt: Die Top Five der Regular Season sind direkt für die Playoffs qualifiziert und spielen in der Master Round um die bestmögliche Ausgangsposition für die Postseason. Sie starten mit Bonuspunkten (4-3-2-1-0) und treffen in acht weiteren Spielen je zweimal aufeinander.

Die Teams auf den Plätzen sechs bis 13 kämpfen in zwei Gruppen der Qualification Round um die verbliebenen drei Playoff-Tickets. Auch hier gibt es Bonuspunkte (3-2-1-0) entsprechend der Platzierung im Grunddurchgang. Nach einer Round Robin qualifizieren sich die drei besten Teams pro Gruppe für die Pre-Playoffs (Best-of-Three), in denen die letzten drei Plätze für das Viertelfinale ausgespielt werden. Ab dem Viertelfinale werden alle Serien im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Der endgültige Spielplan wird zu einem späteren Zeitpunkt verlautbart.

Die wichtigsten Termine der Saison 2025/26 im Überblick:

20.09.2025 – Beginn der Regular Season

31.01.2026 – Letzter Spieltag der Regular Season

5.02.2026 – Beginn Master- & Qualification Round

3.03.2026 – Beginn Pre-Playoffs (Best-of-Three)

10.03.2026 – Beginn Viertelfinale (Best-of-Seven)

26.03.2026 – Beginn Halbfinale (Best-of-Seven)

11.04.2026 – Beginn Finale (Best-of-Seven)

25.04.2026 – letztmögliches Finalspiel