Altach eliminiert Salzburg mit 1:0-Auswärtssieg im ÖFB-Cup

Von: apa

SCR Altach steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Fußball-ÖFB-Cup-Finale. Die Vorarlberger schalteten am Mittwoch im ersten Halbfinale Gastgeber Red Bull Salzburg mit 1:0 aus und kämpfen nun gegen den LASK oder Ried um den Premierentitel. Zu verdanken hatten sie den Aufstieg Kapitän Lukas Jäger, der vor nur 5.720 Fans per Kopf traf (45.+2). Trainer Ognjen Zaric bleibt ein Erfolgsgarant, auch im sechsten Pflichtspiel unter seiner Führung gab es keine Niederlage.

Für die Altacher, die schon in der Liga in dieser Saison gegen Salzburg ein 2:2 und ein 1:1 geholt hatten, endeten lange Durststrecken im direkten Duell. In Salzburg war es der erste Erfolg seit einem 1:0 in der Liga am 7. März 2015. Zu Hause hatten die Vorarlberger die “Bullen” zuletzt am 2. März 2020 mit einem 3:2 in der Meisterschaft bezwungen. Im Cup war der Sieg eine Premiere, war doch das bisher einzige Aufeinandertreffen mit Salzburg im Viertelfinale der Saison 2014/15 mit 0:4 verloren gegangen. Das Endspiel geht am 1. Mai in Klagenfurt über die Bühne.

Drei Änderungen bei Salzburg

Bei Salzburg gab es im Vergleich zur Liga-Nullnummer gegen Hartberg drei Änderungen. Aleksa Terzic und Jannik Schuster rückten anstelle von Tim Trummer und Tim Drexler in die Abwehrkette, in der Offensive am Flügel bekam Damir Redzic gegenüber Edmund Baidoo den Vorzug. Bei den Vorarlbergern gab es keine Überraschungen. Sandro Ingolitsch und Ousmane Diawara, die schon am Sonntag beim 1:1 gegen Rapid als “Joker” überzeugt hatten, rückten in die Startelf. Moritz Oswald und Srdjan Hrstic mussten deshalb auf die Bank.

Die Salzburger hatten erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, dominierten das Geschehen, verabsäumten es aber bei zwei Topchancen in Führung zu gehen. Nach schöner Kombination über die rechte Seite und Terzic-Flanke rettete nach einem Kopfball von Moussa Yeo die Stange für die Altacher (10.). Der Salzburg-Offensivspieler stand auch in der 18. Minute im Mittelpunkt, nach seinem Dribbling konnte sein Abschluss von Filip Milojevic gerade noch geblockt werden.

Die Altacher agierten allerdings nicht mit einer reinen “Mauertaktik”, mit der zuletzt Hartberg in der Liga in Wals-Siezenheim eine Nullnummer erkämpft hatte. Die Gäste wollten gestärkt durch das Selbstvertrauen der vergangenen Wochen mitspielen, was vor allem in ganz starken zehn Minuten vor der Pause deutlich wurde, in denen Salzburg in der Defensive plötzlich größte Probleme hatte. Nach einem Diabate-Fehlpass schnappte sich Mohamed Ouedraogo den Ball, zog Richtung Tor und hatte bei einem Stangen-Weitschuss Pech.

Erster Cup-Treffer von Jäger entscheidend

Kurz darauf fiel ein Diawara-Kopfball zu schwach aus (39.). Der Altach-Stürmer kam noch deutlich näher an einen Treffer heran, setzte einen Volleyschuss aus sechs Metern an die Latte (45.). Trotzdem ging es mit einer Führung in die Kabine. Einen perfekten Greil-Eckball beförderte Jäger sehenswert per Kopf ins Netz. Im 27. Cupspiel seiner Karriere war es der erste Treffer für den Innenverteidiger.

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste tiefer und waren darauf bedacht, rein die Führung zu verwalten. Salzburg fehlten über weite Strecken die Ideen. Goalie Dejan Stojanovic blieb in der 54. Minute zweimal aufmerksam. Yeo fand eine weitere Chance vor, schoss allerdings beim überraschenden Abschluss doch deutlich drüber (60.). Altachs Tormann ließ sich in der Folge auch von einem Alajbegovic-Schuss nicht überwinden (71.). Salzburg-Trainer Daniel Beichler versuchte mit verschiedenen Wechseln die Offensive zu beleben, Altach brachte den Vorsprung aber über die Zeit, da Alajbegovic (94.) und Karim Onsiwo (97.) zu schwach abschlossen.

Damit ist der erhoffte Trainereffekt unter Beichler schon wieder verpufft. Nach dem glanzvollen 5:1 zum Auftakt beim LASK gab es zwei bittere Rückschläge. Am Sonntag geht es für Salzburg zum Abschluss des Liga-Grunddurchgangs als Tabellenführer auswärts gegen den Sechsten Rapid. Altach kämpft als Siebenter auch noch um den Einzug in die Meistergruppe, ist bei Meister Sturm Graz zu Gast.