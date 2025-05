ALV Kronspur gewinnt VSS-Initiative

Von: mk

Bozen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat am Freitag, den 23. Mai die Vereine mit vorbildhafter Jugendarbeit geehrt. Der mit 5.000 Euro dotierte Siegerscheck der Südtiroler Raiffeisenkassen ging an den ALV Kronspur. Die Förderpreise in Höhe von 2.000 Euro gingen an den ASV Raas und an die Sektion Laufen des ASV Freienfeld.

Seit nun mehr 25 Jahren zeichnet der VSS im Rahmen der Initiative „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ beispielhafte und erfolgreiche Jugendarbeit aus. Als Vorzeigebeispiel, hat die Fachjury in diesem Jahr den ALV Kronspur ausgezeichnet. Der Verein konnte vor allem mit dem breit gefächerten Angebot quer durch alle Altersklassen und multisportivem Training überzeugen.

Die Hauptziele des Vereins sind seit seiner Gründung das Erwecken von Begeisterung für das Langlaufen bei Kindern und Jugendlichen, sowie die Förderung ihrer physischen und psychischen Entwicklung. Durch alters- und entwicklungsspezifisches Training soll die Leistungsentfaltung eines jeden Einzelnen verbessert werden. Dabei setzt der Verein auf drei Trainingsgruppen: die Kinder- und Jugendgruppe, die Athletengruppe und die Paralympics.

Integration ist für den ALV Kronspur nämlich ein großes Thema, auch durch eine enge Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe. Athleten mit Beeinträchtigung sind ins Training integriert und ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesamtgruppe. Der Verein verfolgt das Ziel, Langlaufen als Ganzjahrestätigkeit zu entwickeln. Dazu gehören zahlreiche gemeinsame Aktivitäten wie Klettern, Bouldern, Berglaufen, Mountainbiken, Ausflüge in die Berge und auch ins Schwimmbad. Dieses multisportive Training soll die kindliche Neugier beflügeln und den Kindern neue Erfahrungen ermöglichen. Die Fachjury ist sich sicher, der ALV Kronspur hat sich den Preis von 5.000 Euro redlich verdient.

„In Sportvereinen können Menschen Freundschaften pflegen und in eine Gemeinschaft unabhängig von Kultur und sozialem Status aufgenommen werden. Mit der Initiative „Vorbildliche Jugendarbeit im Sportverein“ wollen der VSS und Raiffeisen gerade diese Seiten des Sports hervorheben und anerkennen“ erklärt der VSS-Obmann Paul Romen. Der Raiffeisenverband und die Raiffeisenkassen stellen ein Preisgeld von insgesamt 9.000 Euro zur Verfügung. „Alle Vereine, die heute prämiert wurden, leisten großartige Arbeit, die über den Sport hinausgeht, deshalb ist es für uns eine große Freude diesen Wettbewerb zu unterstützen“, so der Obmann des Raiffeisenverbandes Herbert Von Leon.

Neben Herbert Von Leon und Paul Romen waren auch Ehrengäste wie Peter Brunner, der Landesrat für Sport und Robert Zampieri, General Direktor des Raiffeisenverbandes Südtirol, im Raiffeisen-Pavillon anzutreffen. Brunner war damit betraut, den Förderpreis an den ALV Kronspur zu überreichen.

Neben dem Siegerpreis wurden auch zwei Förderpreise in Höhe von jeweils 2.000 Euro vergeben, die von Brunner und VSS Obmann Romen überreicht wurden. Diese gingen an den ASV Raas und an die Sektion Laufen des ASV Freienfeld. Der ASV Raas konnten die Fachjury mit vielfältigen Sportangeboten und dazu Kooperation mit Nachbarvereinen überzeugen, während die Läufer des ASV Freienfeld bei der Fachjury mit ihrem großen Engagement und ihrer individuellen sportlichen Förderung punkten konnten.