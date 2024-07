Am 3. August im Drusus-Stadion: Dreierturnier mit Bologna und Bochum

Von: mk

Bozen – Am Samstag, den 3. August, wird das Bozner Drusus-Stadion Schauplatz eines hochkarätigen Dreierturniers sein, bei dem der FC Südtirol auf den Serie A-Verein und Champions-League-Teilnehmer Bologna sowie den deutschen Bundesligisten VfL Bochum trifft.

Die internationale Veranstaltung wird im Round-Robin-Format ausgetragen, mit jeweils drei Spielen zu 60 Minuten, unterteilt in zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten.

Das Dreierturnier beginnt um 17.00 Uhr mit der Begegnung zwischen dem FC Südtirol und dem VfL Bochum. Um 18.15 Uhr trifft der Bundesligist auf Bologna, während um 19.30 Uhr das abschließende Match zwischen dem FCS und den „Felsinei“ stattfindet. Der Kartenvorverkauf für das Dreierturnier beginnt am Mittwoch, 17. Juli.

Bologna kann mit 78 Spielzeiten in der Serie A, sieben nationalen Meistertiteln, zwei Italienpokalsiegen, zwei Serie B- und einem Serie C1-Titel sowie weiteren internationalen Erfolgen wie dem Mitropa Cup (drei Erfolge) und der Coppa Intertoto UEFA auf eine eindrucksvolle Vereinsgeschichte zurückblicken. Mit dem fünften Platz in der Serie A-Meisterschaft 2023/24 – hinter Inter, Milan, Juventus und Atalanta – qualifizierte sich Bologna für die kommende Champions League. Neuer Trainer der „Rossoblù“ ist Vincenzo Italiano.

Der VfL Bochum ist der traditionsreiche Fußballverein der gleichnamigen Stadt in Nordrhein-Westfalen. In der vergangenen Saison belegte Bochum in der Bundesliga den 16. Tabellenplatz und sicherte sich den Klassenerhalt nach einem nervenaufreibenden Relegationsduell mit Fortuna Düsseldorf, das im Elfmeterschießen entschieden wurde. Gecoacht wird der Erstligist von Trainer Peter Zeidler. Der Verein hat bisher an insgesamt 37 Bundesliga-Meisterschaften teilgenommen und erreichte als beste Platzierung zweimal den fünften Platz, wodurch man sich jeweils für den UEFA-Cup qualifizieren konnte. Bochum hat außerdem zwei Mal das Finale des DFB-Pokals erreicht und vier Mal die zweite Bundesliga gewonnen.