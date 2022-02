Am Wochenende werden die U20- und U23-Titel vergeben

Ancona – Am Samstag, 5. und Sonntag, 6. Februar findet im Palaindoor von Ancona die 47. Auflage der Hallen-Leichtathletik-Italienmeisterschaft der Altersklassen U20 und U23 statt. Mit dabei sind auch einige Südtiroler Athleten.

Ancona ist in den nächsten Wochen das Mekka für alle Leichtathleten. Hier findet nämlich nicht nur die U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft statt, am kommenden Wochenende werden in den Marken auch die Masters-Titel (10. bis 13. Februar) vergeben sowie jene der U18-Kategorie (19. bis 20. Februar) und der allgemeinen Klasse (26. bis 27. Februar). Für die Junioren- und U23-Athleten steht eine wichtige Saison vor der Tür. Die U20-Jährigen möchten sich für die WM im kolumbischen Cali qualifizieren (1. bis 6. August), während es für die älteren Sportlerinnen und Sportler um ein Ticket für die Mittelmeerspiele (10. bis 11. September) in Pescara geht.

Am Wochenende werden insgesamt 52 Italienmeister gekürt. Im Vorjahr kehrten die Südtiroler Athleten mit einem kompletten Medaillenset aus Ancona zurück. U23-Geherin Sara Buglisi aus Meran holte Gold, U23-Ass Nicolò Fusaro gewann Bronze im Stabhochsprung. Außerdem kürte sich der damalige Athletic-Club-Bozen-Neuzugang Alberto Murari zum Vize-Italienmeister im U20-Hochsprung.

Heuer sind nur wenige Südtiroler in Ancona vertreten. Die Lananer Stabhochspringerin Nathalie Kofler plagen Rückenschmerzen, auch der Bozner Hochspringer Alberto Masera ist nicht fit. Linda Maria Pircher aus Burgstall wurde geschont, alle drei SVL-Athleten hatten die Norm für die Titelkämpfe Ancona bereits erreicht. Auch Buglisi und Fusaro sind heuer nicht mit dabei, dafür aber Murari. Der Vorjahres-Zweite ist im U20-Hochsprung als Topfavorit gemeldet. Gleich wie Federico Lorenzo Bruno. Das neue Aushängeschild vom Athletic Club Bozen ist amtierender U20-Italienmeister im Dreisprung und möchte seinen Vorjahrestitel unbedingt verteidigen.

Ansonsten wird er aus Südtiroler Sicht schwierig, eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Marie Burger aus Vahrn (60m Hürden) feiert ihr U20-Debüt, die Marlinger Weitspringerin Anna Menz ist im U23-Bewerb mit 5.65 m gemeldet.

Alle Südtiroler bei der U20- und U23-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona

U20 Herren

400m: Leonardo Vianello (Athletic Club 96 Bozen/51.33)

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen/2.06)

Drei: Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen/15.35)

U20 Damen

60m Hürden: Marie Burger (SSV Brixen/14.64)

Weit: Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen/5.30)

U23 Herren

Kugel: Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci/11.36)

Staffel 4x200m: Athletic Club 96 Bozen (Lorenzo Ianes, Leonardo Badolato, Gabriele Sireus, Lorenzo Bocchio)

U23 Damen

Weit: Anna Menz (Atletica Firenze/5.65)