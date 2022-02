Ancona: Athletic Club holt drei Medaillen

Ancona – Am Wochenende fand in Ancona die Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Der Bozner Verein Athletic Club 96 gewann dabei drei Medaillen.

Der Kugelstoßer Nicholas James Ponzio sicherte sich mit 21.34 m den Italienmeistertitel, Geher-Ass Leonardo Dei Tos aus Vittorio Veneto holte über 5 km mit neuer Saisons-Bestleistung von 20:09.56 Minuten Silber. 400-m-Läufer Brayan Lopez, der in Ancona für die Fiamme Azzurre an den Start ging, holte Gold in 46.87 Sekunden.

Äußerst gut haben sich auch die beiden Südtiroler Nicolò Fusaro und Linda Maria Pircher geschlagen. Der 22-jährige Bozner Stabhochspringer zeigte in seiner Paradedisziplin eine starke Vorstellung und belegte mit neuer Indoor-Bestmarke von 5.17 m Platz 4. Fusaro überquerte diese Höhe beim dritten Versuch, der Drittplatzierte Eugeniu Ceban (ebenfalls 5.17 m) hingegen beim zweiten Anlauf. Neuer Italienmeister ist Matteo Oliveri, der sich mit 5.37 m vor Matteo Miani (5.32) behaupten konnte.

Ins Glanzlicht setzte sich auch Linda Maria Pircher vom SV Lana. Die Burgstallerin verpasste nur knapp das Podest und musste sich im Fünfkampf mit 3.738 Punkten mit dem fünften Rang begnügen. Zu Bronze von Sofia Barbè Cornalba fehlten lediglich 58 Zähler. Pircher verbesserte ihre eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um stolze 109 Punkte, besonders über 60 m Hürden (9.20 Sekunden), im Kugelstoßen (12.21 m) und im abschließenden 800-m-Lauf (2:26.25) wusste die Athletin von Gertrud Bacher zu überzeugen. Ihr Teamkollege, Siebenkämpfer Simon Zandarco aus Gargazon, zog sich vor dem 60-m-Sprint eine Zerrung zu und musste passen.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

400m: 6. Michele Tricca (Athletic Club 96 Bozen) 48.22

800m: 11. Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Bozen) 1:51.78

Gehen 5km: 2. Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Bozen) 20:09.56

Gehen 5km: 7. Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 22:40.35

Weit: 5. Antonino Trio (Athletic Club 96 Bozen) 7.55

Drei: 6. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.31

Stab: 4. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.17

Kugel: 1. Nicholas James Ponzio (Athletic Club 96 Bozen) 21.34

Staffel 4x400m: 7. Athletic Club 96 Bozen (Michele Tricca, Leonardo Vianello, Lorenzo Ianes, Abdessalam Machmach) 3:20.83

Staffel 4x400m: 12. CSS Leonardo da Vinci (Riccardo Vantini, Daniele Tomasi, Jan Fragiacomo, Mattia Pivetta) 3:36.40

Damen

Fünfkampf: 5. Linda Maria Pircher (SV Lana) 3738