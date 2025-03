Anmeldungen für 30. Südtirol Dolomiti Superbike laufen heiß

Von: Ivd

Niederdorf – Die Vorfreude auf die Jubiläumsausgabe des renommierten Mountainbike-Marathons in der Dolomitenregion drei Zinnen am Samstag, 12. Juli 2025 scheint besonders groß zu sein. Über 1300 Biker aus allen Teilen der Welt haben sich bereits für den diesjährigen 30. Südtirol Dolomiti Superbike angemeldet.

Kurt Ploner, der Präsident des Organisationskomitees, hat etwas mehr als vier Monate vor dem 30. Südtirol Dolomiti Superbike gut lachen. Zum einen laufen die Vorbereitungen für den MTB-Klassiker in Niederdorf „ganz nach Plan und auf Hochtouren.“ Zum anderen hat es den Anschein, dass heuer besonders viele Radsportler beim beliebten Mountainbike-Marathon Mitte Juli dabei sein wollen.

„Wir bekommen eindeutig zu spüren, dass die diesjährige Ausgabe eine besondere ist. Mit bis dato über 1300 Nennungen liegen wir rund 25 Prozent über den Zahlen des Vorjahres. Dieses große Interesse im Vorfeld des 30. Jubiläums freut uns überaus und ist natürlich auch Ansporn, heuer eine ganz besondere Ausgabe zu organisieren. Wir können den 12. Juli eigentlich kaum mehr erwarten, die Vorfreude ist im gesamten Team bereits jetzt riesengroß“, sagt Kurt Ploner 129 Tage vor dem großen Showdown.

Was darf es sein: 60, 85 oder 123 Kilometer?

Wesentlich zum Erfolg eines der härtesten MTB-Marathons der Welt tragen nach Aussage der Veranstalter seine drei unterschiedlichen Strecken bei. Die klassische Distanz ist 60 Kilometer lang und weist 1570 Höhenmeter vor. Auf der mittleren Strecke, die 2022 zum ersten Mal gefahren wurde, gilt es 85 Kilometer und 2360 Höhenmeter zurückzulegen. Auf dieser Trasse wird das Elite-Rennen der Frauen ausgetragen. Die Lang-Distanz misst 123 Kilometer – bei sage und schreibe 3400 Höhenmetern. Sie ist Schauplatz des Eliterennens der Männer. Alle Teilnehmenden können nach dem Start auf der Strecke entscheiden, für welche Trasse sie sich letzten Endes entscheiden – auch das eine Besonderheit des Südtirol Dolomiti Superbike.

Aber nicht nur bei den Teilnehmenden ist das Interesse am Südtirol Dolomiti Superbike groß. Auch bei den Partnern steht das legendäre Mountainbikerennen im Herzen der Dolomiten, das 1995 zum ersten Mal ausgetragen wurde, hoch im Kurs. So konnten die Veranstalter kürzlich eine Partnerschaft mit der weltweit bekannten Radsport-Marke MERIDA abschließen. Eine nachhaltige Partnerschaft, die idealerweise auch über das Jubiläum hinaus Bestand haben soll.

Was das Rahmenprogramm für die 30. Ausgabe angeht, halten sich die Veranstalter hingegen noch bedeckt. Fest steht aber, dass Kurt Ploner und seine Mitstreiter das Jubiläum gebührend feiern möchten. Ein Grund mehr also, um sich für den Südtirol Dolomiti Superbike am Samstag, 12. Juli auf der offiziellen Webseite anzumelden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält ein Startpaket, das ein Geschenk, hochwertige Produkte aus der Region drei Zinnen Dolomiten, Infomaterial, die Startnummer mit dem Transponder für die Zeitmessung, sowie einen Gutschein für die Pasta-Party beinhaltet.