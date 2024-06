Annecy: Medaillen für Hofer und Pattis

Von: mk

Annecy – Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, war Annecy in Frankreich Schauplatz der Berglauf-Europameisterschaft. Dort gingen auch drei Südtiroler an den Start.

Das beste Ergebnis erzielte Anna Hofer aus Rabland. Die 19-Jährige vom SC Meran bestritt beide U20-Rennen und stand dabei gleich zwei Mal in der Mannschafts-Wertung auf dem Podium. Auf der sechs Kilometer langen Uphill-Strecke (bei 800 hm) sicherte sich Hofer am Freitag trotzt des Starkregens in 45.39 Minuten den achten Platz. Zusammen mit Licia Ferrari, Silvia Boscacci und Debora Bertagnolli konnten sich die “Azzurre” mit 35 Punkten über Bronze in der Teamwertung hinter Frankreich (17) und Großbritannien (18) freuen.

Am heutigen Sonntag im Up&Down-Lauf über 5,9 km wurde Hofer Sechste in 33.48 Minuten. Die Rablanderin und Lucia Arnoldo (4.), Chiara Pedol (15.) sowie Federica Borromini (16.) schnappten sich wiederum die Bronze-Medaille in der Teamwertung. Den Sieg holten sich die Französinnen, vor Großbritannien.

Auch Daniel Pattis gewann mit den „Azzurri“ Bronze. Der Tierser Berglauf-Spezialist, der im Up&Down-Rennen über 16 km in 1:14.12 Stunden den 13. Platz erreichte, stieg zusammen mit Cesare Maestri (Vierter), Isacco Costa (Zehnter) und Alberto Vender (20.) aufs Podest. Frankreich hatte am Ende mit 24 Punkten vor Großbritannien (26) und Italien (27) knapp das bessere Ende für sich.

Vize-Weltmeister Andreas Reiterer aus Hafling landete im 60-km-Trail in 5:36.56 Stunden auf Platz 28.