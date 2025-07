Annika Zoe Senoner verpasst klar den K1-Finallauf

Von: Ivd

Foix – Annika Zoe Senoner vom SC Meran/Raika-Torggler konnte sich heute bei der Kanuslalom-U18-WM in Foix (Südfrankreich) den Traum vom K1-Finallauf nicht erfüllen. Die SCM-Kanutin musste sich im Halbfinallauf mit Platz 24 begnügen und verpasste damit klar den Finallauf, für den sich nur die zwölf besten Paddlerinnen im Halbfinale qualifiziert haben. “Ich war ziemlich nervös und habe eine Surfwelle knapp verpasst. Ich musste daher einen Umweg paddeln und habe dabei Einiges an Zeit verloren. Bis dahin wäre die Finalteilnahme noch in Reichweite gewesen”, erklärte Annika Zoe Senoner ihren Zeitrückstand. “Ich hoffe, dass ich dieses Ziel bei der EM erreichen kann”, wünscht sich die Meranerin.

“Für Sara und Annika ist die erste WM sehr gut verlaufen. Sie konnten im Laufe der Bewerbe ihre Leistungen steigern und haben dabei sehr viel Erfahrungen sammeln können. Leider haben einige Fahrfehler und drei Torberührungen eine mögliche Finalteilnahme von Annika verhindert”, glaubt der Trainer Stefan Senoner, der auch der Vater von Annika Zoe und Lars Aaron ist. “Die Konkurrenz hat sich im Finale nochmal deutlich gesteigert”, ist Senoner überzeugt. WM-Gold ging an die Polin Hanna Danek, Silber an die Tschechin Barbora Ondrackova, Bronze an die Deutsche Mina Blume.

Die Teamkollegin von Annika Zoe Senoner, Isabel Lovato (Valstagna), konnte sich zwar als Neunte im Halbfinale für den Finallauf qualifizieren, ist aber dort nicht mehr angetreten und hat damit Platz zwölf belegt. Annika Zoe Senoner erreichte den 24. Endrang, Sara Furlan den 32. Endrang. Für den bisherigen einzigen Medaillengewinn Italiens bei der Kanuslalom-WM der U23 und U18 in Foix hat gestern Xabier Ferrazzi gesorgt. Der Sohn des K1-Olympiasiegers im Kanuslalom von 1992, Pierpaolo Ferrazzi, musste im Kajak-Einer der U23 nur dem Franzosen Titouan Castryk den Vortritt lassen und holte WM-Silber. Zwei vierte Plätze gab es durch Michele Pistoni im K1, U23 und Daniele Romano im K1, U18. Lars Aaron Senoner (16) vom SC Meran/Raika-Torggler, der jüngere Bruder von Annika Zoe Senoner, wird morgen bei der U18-WM in Foix im Canadier-Einer im Halbfinallauf um einen der zwölf Plätze im Finallauf paddeln.

Die Ergebnisse

Mädchen, U18, K1, Endstand nach dem Finallauf:

Erste: Hanna Danek (Polen) 101,18 Sekunden / 4 Strafsekunden

Zweite: Barbora Ondrackova (Tschechien) 101,37 Sekunden / 2 Strafsekunden

Dritte: Mina Blume (Deutschland) 101,48 Sekunden / 0 Strafsekunden

Zwölfte: Isabel Lovato (Italien)

Im Halbfinale ausgeschieden:

Vierundzwanzigste: Annika Zoe Senoner (Meran) 131,78 Sekunden Sekunden /6 Strafsekunden