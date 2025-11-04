Aktuelle Seite: Home > Sport > Antetokounmpo entscheidet Match mit Schlusssirene
Antetokounmpo nach seinem Siegeswurf mit der Schlusssirene

Antetokounmpo entscheidet Match mit Schlusssirene

Dienstag, 04. November 2025 | 09:38 Uhr
Antetokounmpo nach seinem Siegeswurf mit der Schlusssirene
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DYLAN BUELL
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Giannis Antetokounmpo ist am Montag einmal mehr der Gamewinner für die Milwaukee Bucks gewesen. Diesmal allerdings mit besonderer Präzision: Der 2,11-m-Mann warf in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA exakt mit der Schlusssirene einen Dreier zum 117:115-Sieg der Bucks bei den Indiana Pacers. Es war auch sonst eine starke Nacht des Griechen, der mit 33 Punkten und 13 Rebounds sein fünftes Double-Double in sechs Spielen schaffte.

Die Houston Rockets setzten ihre Erfolgsserie fort. Mit dem 110:102 zu Hause im Texas-Derby mit den Dallas Mavericks feierten die Rockets ihren vierten Sieg en suite und haben den Fehlstart mit zwei Niederlagen en suite endgültig weggesteckt. Aus der Negativspirale nicht herausgekommen sind weiterhin die Washington Wizards, die mit dem 102:119 bei den New York Knicks schon ihre sechste Pleite im siebenten Saisonspiel kassierten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
Kommentare
81
Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Kommentare
49
„Unsere Kinder sind glücklich“ – VIDEO
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
Kommentare
37
Terror-Hund in Franzensfeste beschlagnahmt
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Kommentare
32
13-Jähriger trifft abends auf einen Bären
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Kommentare
31
Russland meldet Vormarsch in wichtiger Stadt Pokrowsk
Anzeigen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 