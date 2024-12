Antetokounmpo führt Milwaukee Bucks im NBA-Cup zum Titel

Von: APA/sda

Die Milwaukee Bucks haben die zweite Auflage des NBA-Cups für sich entschieden. Das Team um den Griechen Giannis Antetokounmpo bezwang im Finale in Las Vegas am Dienstag (Ortszeit) die Oklahoma City Thunder mit 97:81. Antetokounmpo, der zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, war mit einem “triple-double” der überragende Akteur. Der Forward hatte am Ende 26 Punkte, 19 Rebounds und 10 Assists in seiner Bilanz stehen.

Den Sieg bei der Premiere des Cups hatten sich vor einem Jahr die Los Angeles Lakers gesichert. Die NBA hat das Turnier eingeführt, um schon früh in der Saison relevante Spiele zu haben. Mit Ausnahme des Finales zählen die Spiele alle zur Bilanz des Grunddurchgangs.