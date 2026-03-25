Arge Alp Eiskunstlauf: Südtirol auf Platz vier in Dornbirn

Von: mk

Dornbirn – Von Freitag, 20. März, bis Sonntag, 22. März, stand Dornbirn ganz im Zeichen des internationalen Eiskunstlaufs: Im Rahmen der traditionsreichen Arge Alp Spiele trafen sich junge Sportlerinnen und Sportler aus zehn Alpenregionen, um in spannenden Bewerben ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung bot ein hochkarätiges Teilnehmerfeld und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auch eine Südtiroler Delegation war am Start. Sie wurde vom Landeskomitee des Italienischen Eissportverbands (FISG) unter der Leitung der für den Eiskunstlauf zuständigen Referentin Annelies Schenk nominiert und betreut. Am Ende belegte das Team aus Südtirol den vierten Platz, knapp hinter Bayern, der Lombardei und dem Trentino.

In den Einzelwertungen konnten besonders Emily Boscaro und Leo Castlunger mit jeweils dritten Plätzen überzeugen. Zudem erreichten weitere Südtiroler Athletinnen und Athleten Platzierungen unter den Top Ten.

Die Arge Alp (Arbeitsgemeinschaft Alpenländer aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz) fördert seit Jahrzehnten die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpenraum. Die jährlich stattfindenden Arge Alp Spiele sind ein zentraler Bestandteil dieser Partnerschaft und bieten jungen Talenten eine Plattform für sportlichen Austausch und persönliche Begegnungen. In Dornbirn waren heuer Teams aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg, St. Gallen, Graubünden, Trentino, Tessin, Lombardei, Südtirol und Bayern am Start.

Die Arge Alp Spiele sind ein wichtiger Impulsgeber für die nachhaltige Entwicklung alpenspezifischer Sportarten und fördern den Austausch zwischen den Regionen. Neben dem sportlichen Wettkampf stehen die Begegnung und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt. Die Veranstaltung in Dornbirn unterstrich einmal mehr die Bedeutung des Sports als verbindendes Element im Alpenraum.

Alle Ergebnisse sind unter Winter – ARGE ALP SPORT einsehbar.