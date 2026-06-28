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Messi traf auch bei seinem Kurzeinsatz

Argentinien nach 3:1 gegen Jordanien ohne Punktverlust

Sonntag, 28. Juni 2026 | 06:08 Uhr
Messi traf auch bei seinem Kurzeinsatz
APA/APA/AFP/PAUL ELLIS
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Von: apa

Drittes Spiel, dritter Sieg: Argentinien hat die Gruppenphase bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ohne Punkteverlust überstanden. Der nicht in Bestbesetzung angetretene Titelverteidiger behielt am Samstag in Dallas vor 70.649 Zuschauern gegen Jordanien mit 3:1 die Oberhand. Giovani Lo Celso (19./Freistoß), Lautaro Martinez (31./Elfmeter) und Lionel Messi (80./Freistoß) trafen bei ruhenden Bällen. Im Sechzehntelfinale geht es am Samstag in Miami gegen Kap Verde.

In Abwesenheit des zu Beginn nur auf der Bank sitzenden Messi glänzte Lo Celso als Freistoßschütze. Sein Linksschuss überraschte Jordaniens Yazeed Abulaila, da dieser auf einen Ball über die Mauer spekuliert hatte, anstatt im Tormanneck zu bleiben. Martinez traf danach die Latte und kurz danach traf Nizar Alrashdan Argentiniens Marcos Senesi im Strafraum mit dem Fuß am Kopf, was zu einem Strafstoß führte. Martinez ließ sich die Chance nicht entgehen, verwertete souverän.

Nach Wiederbeginn scheiterte Martinez mit einem Weitschuss ein weiteres Mal an der Latte (53.). Quasi aus dem Nichts meldete sich der Underdog zurück. Nach einem Querpass schoss Mousa Altamari aus sechs Metern zum 1:2 (55.) ein. Der Favoritensieg geriet aber nicht in Gefahr. Auch dank dem nach einer halben Stunde eingewechselten Messi. Der 39-jährige Offensivkünstler zirkelte einen Freistoß an der Mauer vorbei. Die schien genauso wie Goalie Abulaila neuerlich nicht ideal postiert, auch dieser Treffer wird daher als Tormannfehler in Erinnerung bleiben. Messi baute seinen WM-Torrekord auf 19 Treffer aus, er ist nun der erste Spieler, der in sieben aufeinanderfolgenden WM-Partien getroffen hat.

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