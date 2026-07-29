Arnautovic-Doppelpack bei 5:0 von Roter Stern Belgrad

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Marko Arnautovic hat am Mittwoch im Rückspiel von Roter Stern Belgrad in der zweiten Qualifikationsrunde für die Champions League gegen Larne aus Nordirland einen Doppelpack zum 5:0 beigesteuert. Österreichs Rekordinternationaler traf zum 2:0 (45.+4) und in der 60. aus kurzer Distanz zum 4:0. Das Hinspiel hatten die Serben 4:0 gewonnen. In diesem hatte der Österreicher Muhammed Cham, der am Mittwoch wie Arnautovic durchspielte, ein Tor erzielt.