Aktuelle Seite: Home > Sport > Arnautovic mit Roter Stern Belgrad serbischer Meister
Arnautovic steht mit Roter Stern als serbischer Meister fest

Arnautovic mit Roter Stern Belgrad serbischer Meister

Sonntag, 26. April 2026 | 20:11 Uhr
Arnautovic steht mit Roter Stern als serbischer Meister fest
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic steht mit Roter Stern Belgrad schon vier Runden vor Saisonende als serbischer Fußball-Meister fest. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Stadtderby gegen Verfolger Partizan 3:0 (1:0) und baute den Vorsprung auf 17 Punkte aus. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den “Scudetto” geholt.

Roter Stern ist zum neunten Mal in Folge serbischer Meister und hält nun bei 37 nationalen Meistertiteln.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
97
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drogen am Fahrradweg
Kommentare
23
Drogen am Fahrradweg
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 