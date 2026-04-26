Arnautovic mit Roter Stern Belgrad serbischer Meister

Von: apa

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic steht mit Roter Stern Belgrad schon vier Runden vor Saisonende als serbischer Fußball-Meister fest. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Stadtderby gegen Verfolger Partizan 3:0 (1:0) und baute den Vorsprung auf 17 Punkte aus. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den “Scudetto” geholt.

Roter Stern ist zum neunten Mal in Folge serbischer Meister und hält nun bei 37 nationalen Meistertiteln.