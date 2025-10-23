Arnautovic verletzt sich bei Roter-Stern-Niederlage in Braga

Von: apa

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic hat sich bei der Europa-League-Niederlage von Roter Stern Belgrad bei Sporting Braga verletzt. Der 36-Jährige musste am Donnerstag beim 0:2 (0:1) des serbischen Fußball-Meisters in Portugal in der 37. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Zuvor war er von einem Braga-Verteidiger mit dem Knie am linken Oberschenkel getroffen worden.

Arnautovic lag mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt von zwei Betreuern, ohne sein linkes Bein zu belasten, vom Rasen humpelte. Für Roter Stern Belgrad war es die zweite Niederlage im dritten Spiel der EL-Ligaphase, Sporting Braga ist hingegen makellos. Das ÖFB-Team absolviert seine Entscheidungsspiele in der WM-Qualifikation am 15. November auf Zypern und drei Tage später in Wien gegen Bosnien-Herzegowina.

Glasners Palace unterlag zuhause Larnaka

Eine unerwartete Niederlage kassierte Oliver Glasner in der Conference League mit Crystal Palace. In London musste man sich AEK Larnaka aus Zypern mit 0:1 geschlagen geben. Nach der langen Serie ohne Niederlage war es nun der zweite “Nuller” in den jüngsten drei Pflichtspielen. Während Crystal Palace nach zwei CoL-Partien bei drei Zählern hält, mischt AEK dank sechs Punkten ganz vorne mit. Das gilt auch für Mainz 05, das mit den Ersatzleuten Philipp Mwene (ab 76.), Nikolas Veratschnig und Konstantin Schopp zuhause ein 1:0 über Zrinjski Mostar feierte.

In der Europa League holte Freiburg mit Junior Adamu und Philipp Lienhart ein 2:0 über den FC Utrecht und den zweiten Sieg im dritten Spiel. Die AS Roma hingegen kassierte zuhause gegen Viktoria Pilsen von Ersatzgoalie Florian Wiegele mit dem 1:2 bereits die zweite Niederlage.