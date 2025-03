Arsenal gewinnt Londoner Derby gegen Chelsea mit 1:0

Von: apa

Arsenal hat das Londoner Derby gegen Chelsea gewonnen und damit die mittlerweile kleinen Titel-Hoffnungen in der Premier League am Leben gehalten. Die “Gunners” setzten sich am Sonntag im Spitzenspiel gegen die “Blues” verdient mit 1:0 (1:0) durch und verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Liverpool neun Spiele vor Saisonende wieder auf zwölf Punkte. Für Arsenal avancierte Mikel Merino (20.) mit einem Kopfballtor nach einem Eckball zum Matchwinner.

Chelsea bleibt nun neun Zähler hinter Arsenal vorübergehend Vierter. Die Gäste von Trainer Enzo Maresca kamen im Emirates Stadium kaum zu gefährlichen Torchancen, einzig ein Schuss von Marc Cucurella (37.) stellte Arsenal-Goalie David Raya vor Schwierigkeiten. Arsenal verwaltete die Führung in der zweiten Spielhälfte souverän.

Tottenham musste sich zeitgleich im zweiten Londoner Stadtduell auswärts gegen Fulham mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso fehlte den Spurs, die nach der nächsten Enttäuschung weiter im hinteren Tabellenmittelfeld feststecken, wegen seiner Oberschenkelverletzung. Für Fulham trafen Rodrigo Muniz (78.) und Ryan Sessegnon (88.).