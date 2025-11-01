Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal marschiert weiter – Liverpool stoppt Negativlauf
Samstag, 01. November 2025 | 23:02 Uhr
Arsenal präsentiert sich in der englischen Fußball-Premier-League weiter stark. Die “Gunners” schlugen Burnley auswärts 2:0 und führen die Tabelle zumindest bis Sonntag mit sieben Punkten Vorsprung an. Liverpool stoppte mit einem Heim-2:0 gegen Aston Villa seine Niederlagen-Serie. Oliver Glasners Crystal Palace gewann gegen Brentford 2:0, Chelsea setzte sich bei Tottenham 1:0 durch und Sturms nächster Europa-League-Gegner Nottingham Forest rang Manchester United ein 2:2 ab.

Für Arsenal machten Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) schon vor der Pause alles klar. Titelverteidiger Liverpool kann nach zuletzt vier Liga-Niederlagen durchatmen. Mohamed Salah (45.+1) und Rückkehrer Ryan Gravenberch (58.) trafen an der Anfield Road gegen Aston Villa, das viermal in Serie gewonnen hatte. Der Abstand auf die Tabellenspitze beträgt für die deutlich verbesserten “Reds” sieben Punkte.

Erfolg für Crystal Palace

Crystal Palace setzte sich dank Jean-Philippe Mateta (30.) und einem Eigentor von Nathan Collins (51.) durch und holte damit nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Runden wieder einen Dreier. Chelsea schlug Tottenham im London-Derby durch ein Tor von Joao Pedro (34.), Kevin Danso wurde bei den Hausherren in der 60. Minute ausgetauscht.

Nottingham Forest lieferte mit dem Heim-2:2 gegen Manchester United eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Match am Donnerstag in Graz gegen Sturm ab. Die “Red Devils” aus Manchester ließen nach zuletzt drei Siegen in Folge erstmals seit Ende September wieder Punkte liegen.

