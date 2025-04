Arsenal verhindert gegen Crystal Palace Liverpool-Feier

Arsenal kam in der zweiten Hälfte ins Straucheln

Von: apa

Arsenal hat die vorgezogene Meisterparty von Liverpool in der englischen Premier League gerade noch verhindert. Doch aufgeschoben ist wohl nicht aufgehoben. Denn nach dem 2:2 am Mittwoch gegen das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace liegen die “Gunners” zwölf Punkte hinter Liverpool, das nun nur noch einen Zähler braucht, um endgültig Gewissheit zu haben. Am Sonntag empfangen die “Reds” Tottenham und könnten somit zu Hause den 20. Titel feiern.

Arsenal geriet nach einer 2:1-Pausenführung in der zweiten Hälfte zunehmend in die Defensive, dazu wurde ein Treffer von Gabriel Martinelli in der 72. Minute nach VAR-Intervention aberkannt. Jean-Philippe Mateta glückte nur knapp drei Minuten nach seiner Einwechslung der spektakuläre Ausgleich für Crystal Palace. Der Franzose profitierte von einem Malheur seines Landsmanns William Saliba, der dem Gegenspieler den Ball quasi auflegte. Mateta traf dann aus großer Distanz mit einem Schlenzer über den überraschten David Raya im Arsenal-Tor.