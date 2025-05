ATA Battisti dominiert beim TC Kaltern

Von: ka

Kaltern – Die dritte Etappe der Mountain Tennis Trophy Banca Generali verwandelte die Tennisanlage des TC Kaltern in Altenburg in ein sportliches Höhenfest der Superlative. Mit 184 Herren und 85 Damen verzeichnete das traditionsreiche Turnier eine historische Rekordbeteiligung – ein klares Zeichen für die wachsende Strahlkraft der Turnierserie.

Über 15 Tage hinweg wurde Tennis auf höchstem Niveau geboten, gekrönt von einem goldenen Finalsonntag: Die Heimmannschaft des TC Kaltern sicherte sich unter der Leitung von Trainer Max Canestrari den Meistertitel in der Serie C und darf nun vom Aufstieg in die Serie B2 träumen. Ein Heimtriumph, der die intensiven Wochen mit dem perfekten Abschluss versah.

Perfekte Organisation und sportlicher Spirit bildeten das Fundament des Erfolgs. Verantwortlich dafür: Schiedsrichter Ezio Bosin, Turnierdirektor Maurizio Borsa und Vereinspräsidentin Brigitte Abram, die für einen reibungslosen Ablauf und eine herzliche Turnieratmosphäre sorgten.

In der OPEN-Klasse der Herren holte sich Stefan Vedovelli (ATA Battisti) den Titel. Im Finale gegen Manuel Plunger (ASV Partschins) zeigte sich Vedovelli in glänzender Form, während sein Gegner gesundheitlich angeschlagen aufgeben musste. „Ich spiele immer gerne in Südtirol, hier passt einfach alles“, so der Turniersieger, der nach seinem USA-Aufenthalt im College wieder auf Sand brillierte und nun im Sommer auf seine ersten ATP-Punkte hofft.

Für pure Dramatik sorgte das Damen-Finale: Die Teamkolleginnen Elina Popescu und Martina Tognon vom ATA Battisti kämpften in einem vierstündigen Thriller um den Titel – mit Wortgefechten, Nervenkrisen und großem Tennis. Die erst 18-jährige Rumänin Popescu behielt schließlich die Oberhand: „Emotional und physisch war das am Limit – ich habe einfach Punkt für Punkt gekämpft.“

Auch die weiteren Klassen lieferten spannende Matches. In Kategorie 3 setzten sich Elia Cesare (TC Rungg) und Greta Agliocchi (ATA Battisti) durch. Die Kategorie 4 entschieden Andreas Gasser (Gargazon) und Taylor Brizio (TC Brentonico) für sich.

Das Resümee der Veranstalter: Spitzen-Tennis, neue Rekorde und eine herausragende sportliche Atmosphäre. Die Vorfreude auf die nächste Etappe ist groß – schon in dieser Woche wird in Völs weiter aufgeschlagen.

Mountain Tennis Trophy

OPEN-Klasse:

Herren: Stefan Vedovelli (ATA Battisti) – Finalist: Manuel Plunger (ASV Partschins)

Damen: Elina Popescu (ATA Battisti) – Finalistin: Martina Tognon (ATA Battisti)

3. Kategorie:

Herren: Elia Cesare (TC Rungg) – Finalist: Tim Stuffer (TC Gherdeina)

Damen: Greta Agliocchi (ATA Battisti) – Finalistin: Giulia De Bettin (ATC Buneck)

4. Kategorie:

Herren: Andreas Gasser (Gargazon) – Finalist: Jonas Pfeifer (TC Rungg)

Damen: Taylor Brizio (TC Brentonico) – Finalistin: Sabine Stürz (ATV Terlan)