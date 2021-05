ATP Parma: Seppi auch im Doppel ausgeschieden

Parma – Der Kalterer Andreas Seppi und sein Landsmann Marco Cecchinato sind am Mittwochabend im Doppel des ATP-250-Turniers von Parma ausgeschieden. Die „Azzurri“ mussten sich zum Auftakt den Australiern Max Purcell/Luke Saville knapp mit 6:7(5), 4:6 geschlagen geben.

Die Partie war von Anfang an sehr ausgeglichen. Bereits im vierten Game zogen Seppi/Cecchinato mit einem Break auf 3:1 davon. Im neunten Spiel gaben die beiden Italiener dann ihren Service an Purcell/Saville ab. Anschließend brachten beide Duos ihre Aufschläge bis zum 6:6 zu Null durch. Den Tiebreak gewannen die Australier schließlich mit 7:5-Punkten.

Im zweiten Spielabschnitt gingen Purcell/Saville prompt mit 3:0 in Führung. Seppi/Cecchinato gaben sich aber noch nicht geschlagen und sicherten sich drei Punkte in Folge zum 3:3-Ausgleich. Kurz darauf mussten die „Azzurri“ aber erneut ihren Aufschlag zum 3:5 abgeben. Seppi/Cecchinato antworteten postwendend mit dem erneuten Rebreak zum 4:5. Nach 1:14 Stunden fiel aber die Entscheidung, als Purcell/Saville den Sack mit einem weiteren Break zum 6:4 zumachten.

Im Einzel ist Seppi bereits gestern zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda ausgeschieden. Jetzt zieht es den Kalterer nach Paris, wo er ab nächster Woche im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers der French Open aufschlagen wird.

ITF Sibenik: Erfolgreicher Tag für Meliss

Verena Meliss ist am Mittwoch ins Achtelfinale des 15.000 Dollar ITF-Turniers von Sibenik eingezogen. Auch im Doppel ist die Kaltererin eine Runde weiter.

Die Weltranglisten-507. aus dem Überetsch hat heute einen sehr erfolgreichen Tag in Kroatien hinter sich. Am Nachmittag setzte sich Meliss, die in Sibenik als Nummer 3 gesetzt ist, zum Einzel-Auftakt gegen die Italienerin Federica Rossi (WTA 878) mit 6:4, 6:4 durch. Im Achtelfinale trifft die 23-Jährige am morgigen Donnerstag auf die erst 18 Jahre junge Tschechin Darja Vidmanova (WTA 842), gegen die sie das bisher einzige Duell im Vorjahr im Halbfinale von Heraklion mit 2:6, 4:6 verloren hat.

Im Doppel-Bewerb steht Meliss schon im Viertelfinale. Die Kaltererin und Sinja Kraus aus Österreich schalteten am späten Nachmittag in Runde 1 Adriana Rajkovic (CRO)/Ingrid Vojcinakova (SVK) mit 6:0, 6:4 aus. Im Viertelfinale warten morgen die als Nummer 4 gesetzten „Azzurre“ Enola Chiesa/Federica Rossi.