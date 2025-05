Auch MVP-Verteidiger bleibt beim HCP

Von: mk

Bruneck – Luca Zanatta kann auf ein aufregendes Eishockeyjahr zurückblicken. Zunächst kam die Verpflichtung des damals 33-jährigen Spielers für viele sicherlich recht überraschend. Die sportliche Leitung rund um Patrick Bona bewies jedoch einen guten Riecher und traute Zanatta auch für die ICE Hockey League einiges zu.

Zanatta zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen auf Anhieb zurück und gehörte vor allem in der ersten Saisonhälfte zu den großen Überraschungen im HCP-Spiel. Auch nach der verletzungsbedingten Pause spielte der Mann aus Cortina so gut, dass er sich nach längerer Pause seine fünfte WM-Teilnahme verdiente. In Rumänien fixierte Zanatta mit den „Azzurri“ nicht nur der Aufstieg in die A-Gruppe, sondern wurde als bester Verteidiger des gesamten Turniers ausgezeichnet. Nun darf der HCP verkünden, dass der Linksschütze aus der Eishockeyfamilie Zanatta auch 2025/26 wieder im schwarz-gelben Trikot zu sehen sein wird.

Luca Zanatta betont: “Zusammen mit meiner Familie habe ich mich beim HCP von Anfang an sehr heimisch gefühlt. Das Pustertal ist etwas ganz besonderes für mich. Nicht nur, weil meine Tochter hier geboren ist, sondern auch weil ich tagtäglich spüre, mit welcher Leidenschaft alle im Verein hier arbeiten. In Bruneck habe ich meinen Hunger und meinen Kampfgeist wieder entdeckt. Vor unseren Fans und der Rienzkurve einzulaufen ist jedes Mal etwas aufregendes für mich, weshalb wir auch in der kommenden Saison wieder so weit wie möglich kommen und alle hier im Tal stolz machen wollen!”

„Die Verlängerung mit Luca ist sehr wichtig für uns. Er hat eine tolle Saison gespielt und unsere Erwartungen teilweise sogar übertroffen, weshalb ich mich sehr freue, dass er uns weiterhin erhalten bleibt. Die Auszeichnung zum besten Verteidiger der WM in Rumänien ist nicht zuletzt eine Bestätigung für die Leistungen, die er bei uns erbracht hat“, sagt Jason Jaspers.